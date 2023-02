Mont-Dore : les touristes seront au rendez-vous pour les vacances d'hiver

La séquence des vacances de février qui s'ouvre ce samedi pour quatre semaines est essentielle pour l'activité de la Montagne. "C'est environ 60%" nous a précisé ce jeudi matin Luc Stelly en direct de la station du Mont-Dore où France Bleu Pays d'Auvergne avait pris ses quartiers pour l'occasion.

La station du Mont-Dore presque pleine au coeur des vacances

Le directeur de l'office du tourisme du Sancy avait le sourire avec un taux réservations de 72% pour les quatre semaines de vacances. "On a presque rattrapé le petit retard qu'on avait pris (avec les vacances de Noël). On commence avec une semaine un peu plus calme. Ce qui donnera l'occasion aux Auvergnats de venir. Ce sera la bonne semaine avec 50% de réservation. Puis on enchaine avec deux semaines très fortes et un hébergement quasi complet. La dernière semaine, avec uniquement la zone de Paris, on est en avance (+10%) ce qui veut dire que les Parisiens ont choisi de venir dans le Sancy".

Depuis le retour de la neige, les appels à l'office du tourisme sont passés de 50 par jour à près de 500 aujourd'hui.

Les cours de ski aussi feront le plein

Du côté de l'ESF on est aussi ravi évidemment du retour de la neige. Après un "chômage technique" à Noël, les 45 moniteurs de l'école de ski du Mont-Dore vont avoir des journées bien remplies pour les vacances d'hiver. Les demandes sont telles qu'il pourrait y avoir 10 à 15 moniteurs supplémentaires.