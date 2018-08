Mont-Saint-Jean, France

Ils sont une vingtaine de bénévoles, étudiants en archéologie ou simplement passionnés par le domaine à passer leur mois d'août encadrés par 4 professionnels à creuser, balayer, fouiller ce site qui reste encore bien mystérieux. Cette villa de Roullée, au sens latin du terme est un ensemble de bâtiment qui comprend la maison du maître du domaine - maison luxueuse - et ses bâtiments agricoles.

Florian Sarreste (au premier plan) l'archéologue responsable des fouilles © Radio France - Bénédicte Robin

L'édification de ces bâtiments remonte "à la moitié du Ier siècle" explique Florian Sarreste, l'archéologue responsable des fouilles. D'après leurs découvertes, ils auraient été occupés jusqu'à la fin du IIIème siècle avant d'être laissé à l'abandon. Il semblerait qu'ils soient liés à une production de fer dont les ateliers devaient se trouver dans la forêt de Sillé juste à côté et qui a périclité.

Les fouilles ont commencé en 2009 sur le site © Radio France - Bénédicte Robin

"On a des céramiques, des traces de foyers et même une zone funéraire qui date du Vème siècle" explique Florian Sarreste pour qui c'est bien la preuve que ce lieu a été vite réoccupé par des populations qui se sont appropriés les bâtiments jusqu'au IXème siècle date à laquelle le site est abandonné une nouvelle fois jusqu'au XVIème ou XVIIème siècle avant d'être à nouveau laissé en jachère et à la prairie.

Des prospections géophysiques l'an prochain

Jusqu'à présent les fouilles ont permis de repertorier une petite dizaine de bâtiments mais tous n'ont pas été fouillés et sondés. Il reste encore difficile de savoir exactement le rôle de chacun à chaque époque. C'est un travail long et minutieux. L'an prochain, il ne devrait pas y avoir de fouilles mais des prospections géophysiques pour sonder les sols et repérer les vestiges afin de les cartographier plus précisément.