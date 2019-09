Mont-Saint-Michel : le chanteur Laurent Voulzy en concert exceptionnel à l'abbaye

Mont Saint-Michel, France

C'est un rêve pour le chanteur au grand bonheur de ses fans. Pour la première fois de sa carrière, Laurent Voulzy sera en concert à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, vendredi et samedi. Deux dates exceptionnelles organisées dans le cadre de sa tournée des églises et cathédrales de France.

L'artiste est un habitué des édifices religieux. Déjà, il y a quelques années, sa tournée Lys & Love l'avait amené à la Basilique Saint-Denis lors du Festival de Saint-Denis et à Saint Johns Smith Square Church, près de Westminster, à Londres. Mais cela fait des années que Laurent Voulzy caressait l'espoir de se produire au Mont-Saint-Michel. " Quand on regarde de loin le Mont Saint Michel, on dirait un mirage, quand on s'approche on dirait un rêve, quand on est tout en haut dans l'Abbaye, on touche le ciel. Nous allons chanter dans ce rêve que je fais depuis longtemps, pour les Anges et les Terriens ", précise l'artiste dans un communiqué.

Nous allons chanter dans ce rêve que je fais depuis longtemps, pour les Anges et les Terriens. " Laurent Voulzy

Dans ce lieu " incontournable", ajoute Laurent Voulzy sera accompagné d'un claviste et d'une harpiste. Deux concerts intimistes, déjà complets, ouverts à seulement 400 spectateurs. Des privilégiés qui pourront profiter de titres phares à l'instar de Jeanne, Belle-Île-en-Mer. D'autres morceaux comme Rockollection et Avril ne seront pas au programme. " L'artiste revisitera son répertoire en résonance avec les lieux ", fait savoir son attaché de presse.

Deux concerts en vidéo

Les deux concerts des 6 et 7 septembre au sein de l'abbaye du Mont-Saint-Michel seront filmé. Ils devraient être diffusés dans les prochaines semaines sur France télévision. En attendant, si vous vous promenez dans les ruelles du Mont-Saint-Michel, vous pourriez bien apercevoir l'artiste. Il est actuellement en repérage.