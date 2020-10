Mont-Saint-Michel: un lifting pour la "Merveille"

Après les paratonnerres, la statue de l'archange Saint-Michel et la restauration du cloître, c'est au tour des façades et de la toiture de l'abbaye du Mont-Saint-Michel de subir prochainement des travaux de restauration. C'est le Centre des monuments nationaux qui lance cette campagne

La statue de l'archange, restaurée et reposée par hélicoptère en 2016

L'objectif de ces travaux d'envergure qui débuteront le 2 novembre 2020, c'est de restaurer la "Merveille": les façades et la toiture, soit les parties les plus emblématiques de l'abbaye. Cet abbaye est un exemple exceptionnel d'architecture monastique gothique, qui abrite notamment le célèbre cloître.

Un chantier immense

Jugez plutôt: il y a huit mille mètres carrés de façades du bâtiment à restaurer, ainsi que l'ensemble des couvertures. Il faut des spécialistes pour mener à bien ces rénovation: une trentaine de compagnons, tous spécialistes dans différents domaines, seront mobilisés.

Héliportage et échafaudage aussi haut que l'Arc de Triomphe

A partir donc du 2 novembre prochain, les rotations d'héliportage vont commencer pour installer d'abord les échafaudages qui couvriront le monument et acheminer ensuite tous les matériaux qui seront utilisés pour le chantier. Ces échafaudages sont évidemment très haut, d'une hauteur équivalente à un monument que beaucoup de français connaissent bien: l'Arc de Triomphe à Paris.

Un ascenseur sera installé le long de la façade pour permettre aux compagnons d'accéder plus facilement aux étages supérieurs du chantier.

Un bâtiment très abîmé

La décision d'entreprendre ces travaux a été prise parce que l'abbaye montrait des signes de dégradation: la pierre est altérée par endroits ce qui entraîne des infiltrations d'eau.

Certaines parties sont recouvertes de lichen et de mousse. Et les ardoises des couvertures, qui ont plus de 150 ans, doivent être changées.

Un gros budget

Le budget total de ces travaux est de 7 millions d'euros. Le chantier doit durer deux ans et demi.