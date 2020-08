"Mont2 Livres" : deux jours dédiés à la littérature à Mont-de-Marsan

Après la Fête des brocs le week-end dernier, c'est la littérature qui prend ses quartiers à Mont-de-Marsan ce week-end du 22 et 23 août pour le 1er salon culturel "Mont2 Livres". Rencontres et dédicaces sont au programme.

Après la Fête des brocs le week-end dernier, c'est la littérature qui prend ses quartiers à Mont-de-Marsan ce week-end du 22 et 23 août pour le 1er salon culturel. La Ville organise en partenariat avec les librairies et disquaires montois, le Musée Despiau-Wlérick et le Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos, "Mont2 Livres" : rencontres et dédicaces au programme, place Charles-de-Gaulle (les Halles).

Librairie Bulles d’encre : bande dessinée

Librairie Lacoste : littérature policier "la noire"

Auteurs invités le samedi : 10h-12h / 14h-18h : Simone Gélin, Jeanne Faivre d'Arcier, Dominique Faget, Bruno Bouzounie, Sophie Loubière

Auteurs invités le dimanche : 10h-12h / 14h-18h : Yvan Robin, Marie Cazalas, Françoise Le Gloahec, Bruno Bouzounie, Sophie Loubière

Librairie Caractères : littérature roman "la blanche"

Auteurs invités le samedi : 10h-12h / 14h-18h : Patrick Fort, Christophe Ségas, Madeleine Mansiet-Berthaud, Jérôme Lafargue

Auteurs invités le dimanche : 10h-12h / 14h-18h : Patrick Fort, Christophe Ségas

La Maison de la presse : littérature régionale

Auteurs invités le samedi : 10h-12h : Grégoire Caussèque, André Garbay / 14h-18h : Anne Marie Bellocq, Jean Tucoo-Chala et 10h-12h / 14h-18h : Jean Paul Lagardère

Auteurs invités le dimanche : . 10h-12h / 14h-18h : Alain Lafourcade, Pierre-Brice Lebrun, Mathieu Béchac, Hubert Dupont, Jean- Michel Cormary

Vinyl Kafé : Musique (disques et littérature associée)

Auteurs invités le samedi et le dimanche : 15h-18h : Serge Debono et 10h-12h / 14h-18h : Didier Balducci

Le Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos : Ouvrages d’art et catalogues d’expositions

Auteurs invités le samedi : 15h-17h : Jean Bernard Laffitte

Le Musée Despiau-Wlérick : Ouvrages d’arts et catalogues d’expositions.

Les règles sanitaires mises en place