Saint-Martin-d'Hères, France

Assis devant ses 5 écrans d'ordinateur, Bernard Mandier rédige le bulletin d'estimation du risque d'avalanche - le fameux "BRA" bien connu des skieurs de randonnée. Ce prévisionniste et nivologue commence par consulter les prévisions météo classiques pour avoir une idée du temps qu'il va faire dans les prochaines heures, savoir notamment s'il va neiger en montagne.

Un réseau d'une vingtaine de postes d'observation en Isère

Ensuite, il échange avec une vingtaines de correspondants, des pisteurs-secouristes en poste dans les cinq massifs isérois (Chartreuse, Vercors, Belledonne, Grandes Rousses et Oisans). Ces professionnels formés à la nivologie lui communiquent leurs relevés et leurs précieuses observations sur les accumulations de neige et les avalanches spontanées. Ce sont ses yeux :

Ils nous fournissent des informations sur les quantités de neige fraîche, la densité de cette neige, l'aspect du manteau neigeux, et les avalanches observées dans leur secteur.

Ces données sont alors compilées et analysés par un logiciel qui permet de modéliser chaque couche de neige. En un coup d'oeil, Bernard Mandier peut ainsi repérer une couche fragile enfouie comme ici sur l'écran où s'affiche un graphique représentant la composition du manteaux neigeux dans le Vercors à 2400 mètres d'altitude. Une couche fragile est ainsi identifiée à 50 cm sous la surface. Mais cette couche va évoluer, explique le prévisionniste :

Un grain de neige, une fois qu'il s'est posé, il se passe plein de choses. Il se transforme petit à petit.

Effectivement ce grain va évoluer au grés des variations de températures et des nouvelles chutes de neige. Le manteau neigeux a tendance à se stabiliser dans le temps, au fil de la saison ; mais de manière exceptionnelle, il peut aussi évoluer vers davantage d'instabilité met en garde Bernard Mandier, "typiquement en début de saison dans les pentes Nord qui voient peu le soleil". Cet historique des différentes couches de neige, le nivologue doit le garder en tête pour réaliser son bulletin.

Des informations glanées auprès des pratiquants

Bernard Mandier se sert aussi des récits et photos publiées par les pratiquants sur les sites internets spécialisés pour affiner ses prévisions. Lui-même pratique le ski de randonnée pendant ses loisirs, et il ne manque pas une occasion de sonder la neige pour comparer ses modèles à la réalité du terrain. Enfin, il rédige le bulletin, publié sur internet tous les jours à 16 heures, et envoyé à toutes les communes de montagne. Ce BRA est valable 24 heures.

Le BRA, "un élément essentiel" pour préparer une sortie en montagne

Bernard Mandier s'occupe, avec trois de ses collègues du centre de Saint-Martin-d'Hères, de la rédaction du bulletin valable dans les 5 massifs isérois. Des BRA sont également réalisés tous les jours par 3 autres équipes : à Bourg-Saint-Maurice (6 massifs analysés), Chamonix (3 massifs) et Briançon (9 massifs).

Le BRA est édité tous les jours à 16 heures © Radio France - Lionel Cariou

Pour Dominique Létang, direction de l'Association national pour l'étude de la neige et des avalanches (ANENA), le BRA fait partie des éléments essentiels pour préparer une sortie en hors-piste. Il faut aussi veiller avant de partir à vérifier l'inclinaison des pentes que l'on souhaitdee parcourir. Si le manteau neigeux est instable, il faut éviter les pentes supérieures à 30 degrés. Et une fois en situation, le randonneur doit s'adapter, estime Dominique Létang :

Il faut comparer ce que l'on a vu sur le bulletin et ce que l'on trouve sur le terrain. Quand on dit que ça fume sur les crêtes ça veut dire que la neige a été transportée, qu'il y a un vent violent, et que cette neige elle ne va disparaitre : elle va aller se mettre quelque part, souvent sous forme de plaques.

Dominique Létang, directeur de l'ANENA © Radio France - Lionel Cariou

Autre signe qui doit alerter : la présence de vague sur la neige, là aussi signe que le vent a soufflé et transporté de la neige. Et puis si les skis font "whouf" en s'enfonçant, c'est le signe qu'une couche de neige fragile se trouve en dessous...

LIEN VERS LE BULLETIN D'ESTIMATION DU RISQUE D'AVALANCHE

LIEN VERS L'ANENA, l'Association pour l'étude de la neige et des avalanches