Montagne : les guides peuvent sortir avec leurs clients

Ils ont du raccourcir leur saison d'hiver et faire une croix sur le ski de randonnée au printemps, laissant filer un bon tiers de leur chiffre d'affaire annuel. Une parenthèse qui vient de prendre fin avec le début du déconfinement. Désormais, les guides de haute-montagne peuvent ressortir les skis et/ou les crampons. Et le faire avec des clients. Dans un courriel adressé ce mardi 12 mai à ses adhérents et repris dans un communiqué, le SNGM (Syndicat national des guides de montagne) annonce la reprise de l'activité professionnelle, dans le respect des préconisations sanitaires (distanciation) et suivant les recommandations publiées ce lundi 11 mai par le Ministère des Sports, discipline par discipline.

Les grandes courses remises à plus tard

Une cordée au relais dans la traversée de Sialouze : pas encore pour tout de suite © Radio France - Lionel Cariou

Ainsi , comme pour les amateurs, seules les sorties à la journée sont autorisées (les refuges demeurant fermés). La pratique de l'escalade est possible, mais sur une seule longueur de corde. De même que seules les courses d'alpinisme ne comportant pas de relais (lieux où se regroupent les cordées) sont permises. Autrement dit, pas encore de grandes envolées verticales pour le moment, avec ou sans guide.