Montagne : pas de ski de piste, mais des domaines nordiques ouverts dès ce week-end en Isère

Dans trois des quatre massifs il sera possible de faire du ski de fond ce week-end en Isère, mais pas de ski de piste. le Vercors a notamment été gâté par la météo.

"Elle est froide, poudreuse, les conditions sont magnifiques". Thierry Gamot, maire d'Autrans et ancien directeur de la station d'Autrans-Méaudre, a le don de faire saliver les amateurs de ski. Gâtée par l'enneigement, sa station ouvre 30 kilomètres de pistes damées. Les voisins de Villard-Corrençon et leur "Espace nordique du Haut Vercors" font mieux : 40 kilomètres de piste. Soixante-dix en cumulé : dans le Vercors les amateurs de ski nordique sont choyés.

La Chartreuse et Belledonne aussi !

Même en Chartreuse la piste du Charmant Som, lieu de randonnée prisé, est ouverte et prête pour les amateurs. Même chose à Chamrousse où une boucle de cinq kilomètres permet aux fondeurs de faire leurs premières glisses. "On dirait le Canada avec la vue là-bas", s'extasie Franck Lecoutre, le directeur de l'Office du Tourisme en plein branle-bas-de-combat d'avant-saison.

Pas de ski alpin, de justesse

En revanche pas de ski de piste, ce week-end les stations iséroises resteront fermées. En Oisans (Les Deux Alpes, l'Alpe d'Huez), on ouvrira début décembre, en Chartreuse et dans le Vercors cela dépendra beaucoup de la neige, et en Belledonne on aurait bien voulu attirer les skieurs dès ce week-end, mais cela n'a pas été possible. "On a eu une inversion des températures il faisait trop chaud en haut", indique le directeur de l'office du Tourisme des Sept-Laux-Prapoutel, Jean-François Genevray.

À Chamrousse on essaiera d'ouvrir le week-end prochain, il manque encore un peu de neige. Ce qui n'a pas empêché les amateurs de raquettes et de ski de randonnée de, déjà, monter profiter de l'or blanc. "C'est un peu tout Grenoble qui se retrouve ici", sourit Marion, une skieuse de randonnée venue retrouver des sensations à Chamrousse. Ce week-end s'annonce chargé en montagne : la météo annonce du beau soleil !