Montalivet lance la saison des plages surveillées en Gironde

Ils sont cinq à avoir revêtu ce weekend le tee-shirt jaune. Jaune, comme la couleur du drapeau qui flotte au dessus de la plage nord de Montalivet, synonyme de baignade dangereuse.

"On a tout rouvert et conditionné le matériel pour la saison, explique Jonathan Delesse, le chef de poste. Vérifier que tout est opérationnel pour la surveillance de plage. On a une surveillance continue en vigie de 12h à 18h30 et une zone de bain entre les deux flammes rouge et jaune."

Plus de 160 jours de surveillance jusqu'à la Toussaint

Des sauveteurs qui ont sorti le pick up et surtout le jet ski, outil indispensable explique Houarn qui attaque sa 5ème année comme MNS. "Surtout sur une grande plage comme ça. Sur une petite plage, on peut peut-être s'en passer mais comme on a une grande zone à couvrir et surtout en juillet-août on a trois zones de bain, c'est vraiment primordial."

500 mètres de plage à surveiller pour l'instant. Dans l'eau, plus de surfeurs que de baigneurs. Il faut dire que quand l'eau est à 13 degrés, "seuls quelques téméraires vont faire un petit plongeon" sourit Jonathan Delesse.

Un weekend pascal en forme de round d'observation pour des MNS qui ne risquent pas de chômer. A Montalivet, la saison va durer jusqu'à la Toussaint avec plus de 160 jours de travail sur leur agenda.

La plage sera surveillée pendant toutes les vacances de Pâques. Le weekend prochain, ce sera au tour de celle de Carcans de déployer ses MNS.