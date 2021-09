Journées du Patrimoine : la momie égyptienne, star du musée Girodet de Montargis tout ce week-end

On ne l'avait pas vue au musée Girodet de Montargis, dans le Loiret, depuis 2016 et les inondations qui ont touchées la commune, la momie égyptienne qui date du Ier siècle de notre ère est exposée au musée tout ce week-end à l'occasion des Journées du Patrimoine. Elle est revenue cette année après 5 ans de restauration à Grenoble.

"Comme les zombies"

Dissimulée derrière un grand drap noir, pour accrocher l'œil du visiteur mais aussi pour la cacher aux yeux de ceux qui sont un peu plus sensibles, cette momie fait le bonheur de nombreux curieux ce samedi après-midi. Le petit Gabi avait un peu d'appréhension au départ mais il a été rassuré en la voyant. "Je croyais qu'elle allait me faire peur", dit-il, "je pensais qu'elle était une momie qui fait comme les zombies", ajoute-t-il en mimant avec ses deux bras tendus vers l'avant.

Un drap noir a été positionné pour dissimuler la momie mais aussi pour créer la surprise. © Radio France - Alexandre Frémont

La momie exposée au public mais protégée. © Radio France - Alexandre Frémont

Sa maman écoute attentivement les explications de Sidonie Le Meux-Fraitot, la responsable des collections du musée Girodet. "La momie a passé trois jours sous l'eau lors des inondations de 2016, alors pour pas qu'elle ne s'abîme on l'a congelé, mise sur un brancard et transportée par camion à Grenoble pour être restaurée", détaille la responsable. "Je ne savais pas du tout qu'il y avait une momie ici à Montargis", affirme Maud, qui a vu sur les prospectus que la momie était exposée ce week-end, "je ne connaissais pas non plus son histoire et sa restauration, elle a bien voyagé". D'autres visiteurs découvrent une momie pour la première fois, "elle est bien conservée pour son âge", plaisante Danielle, la cinquantaine.

La momie vue de près. © Radio France - Alexandre Frémont

"Une certaine inquiétude professionnelle" lors de la sortie de la momie

Parmi ceux qui ont sorti la momie de son sarcophage, Juliette Mertens était présente il y a 5 ans. En voyant la momie exposée ce samedi, ça lui fait forcément remonter des souvenirs. "Quand il faut manipuler ce genre de chose, si j'ose dire, on a un sentiment de responsabilité qui n'est pas moindre de celui qu'on a quand on manipule des œuvres d'art mais il est un peu différent", détaille Juliette Mertens, "on lui doit le respect et en plus on a peu l'habitude de manipuler ce genre d'objet". Il ne fallait pas se rater car ceux qui ont sorti la momie n'avait le droit "qu'à un coup", se souvient la conservatrice. "Il y avait une certaine inquiétude professionnelle et une certaine gravité personnelle", ajoute Juliette Mertens. Sidonie Le Meux-Fraitot ajoute que ce jour-là, tout le monde marchait "dans la boue, les objects gouttaient et dégoulinaient d'eau", il fallait travailler dans l'urgence puisqu'ils avaient 48h pour sortir le maximum de choses avant l'apparition de moisissures.

"Dès dimanche soir, la momie sera entreposée dans les réserves du musée", rappelaitSidonie Le Meux-Fraitot. Vous ne pourrez donc plus la voir et son observation sera réservée aux professionnels et aux spécialistes. Mais en attendant, la momie est encore visible ce dimanche entre 10h et 12h puis entre 14h et 18h. Une visite commentée du musée est prévue à 11h ce dimanche la conférence "De la momie de Ramsès II à la momie de Montargis" à 17h.