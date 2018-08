Montauban: la Champions Cup au stade Sapiac!

Par Marius Delaunay, France Bleu Occitanie

A l'occasion du match amical entre Montauban et les champions d'Europe du Leinster, la Champions Cup était présentée au stade Sapiac. Au plus grand bonheur des supporters verts et noirs qui ont pu s'approcher de la Coupe d'Europe et prendre des photos avec.