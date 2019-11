Vidéo : le musée Ingres Bourdelle à Montauban rentre dans le XXIe siècle

Montauban, France

Le musée Ingres de Montauban fait sa révolution. Le 14 décembre, il rouvrira au public après 3 ans de travaux et avec un nouveau nom désormais musée Ingres-Bourdelle. Onze millions d'euros ont été investis pour cette rénovation. Le toit a été refait, les salles ont été restaurées, la scénographie a été repensée.

800 m² d'espace d'exposition créés

Depuis sa création l’établissement n'avait jamais connu de travaux de cette ampleur. Et pour sa directrice, Florence Viguier, le projet était ambitieux. "Tout changer pour que rien ne change. Les Montalbanais vont retrouver un musée plus accueillant avec des ascenseurs. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, explique-t-elle. Ils vont découvrir des collections mieux présentées, plus espacées que ce soit pour celles d'Ingres que pour Bourdelle. Et puis, ils vont aussi pouvoir profiter de nouveaux services notamment avec un musée digitalisé. Il y aura un nouveau site internet et des applications mobiles pour la visite." Les visiteurs pourront aussi profiter d'un lieu de détente qui fera office de librairie et de salon de thé. Les travaux ont permis de créer 800 m² d'espace d'exposition.

Un étage entier est désormais dédié au sculpteur Bourdelle © Radio France - Théo Caubel

Désormais, le sculpteur montalbanais Antoine Bourdelle bénéficie d'un étage complet d'exposition. Le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres monte lui au premier et deuxième étage. Ses dessins et ses chefs d’œuvres sont toujours là mais la scénographie les mets plus en valeur. L'immense tableau "Le songe d'Ossian" est désormais visible sur deux étages. "Ça va nous permettre de le voir avec une vue plongeante et ainsi de mieux observer les personnages qui sont sur le haut", explique Elodie Pignol, directrice du développement culturel et du patrimoine à Montauban.

"Le songe d'Ossian" d'Ingres est désormais visible sur deux étages © Radio France - Théo Caubel

Doubler la fréquentation

Le musée Ingres Bourdelle espère avec cette rénovation doubler sa fréquentation. L'objectif est de passer à 80.000 visiteurs par an. L'établissement espère ainsi arriver à rivaliser avec les autres musées de région tel que celui d'Albi sur Toulouse-Lautrec ou celui de Rodez sur Soulages.