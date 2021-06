Montbazon : un tableau de Claude Monet mis aux enchères ce dimanche au château d'Artigny

"C'est une oeuvre rare et charnière dans la vie de Claude Monet." Le commissaire-priseur Aymeric Rouillac trépigne d'impatience à l'idée de prendre le marteau pour une vente aux enchères exceptionnelle, au château d'Artigny à Montbazon, ce dimanche 6 juin. Le commissaire-priseur va mettre aux enchères le tableau intitulé "Dieppe", peint en 1882 par l'artiste normand.

L'huile sur toile de 80 centimètres par 74 représente une vue de la ville normande a été vendue par la famille de Claude Monet en 1945. Exposée aux Etats-Unis jusqu'en 1998, elle appartient aujourd'hui pour quelques heures encore à un collectionneur japonais, qui a contacté Aymeric Rouillac pour le vendre.

Mise à prix à un million d'euros symbolique

Le tableau est mis à prix pour un million d'euros symbolique. Aymeric Rouillac est clair : "si le tableau part pour 1,5 - 2 millions d'euros, ce sera une belle vente !" Difficile d'espérer beaucoup plus car "Dieppe" ne fait partie d'aucune série de Claude Monet, comme les Nymphéas, les Falaises d'Etretat ou les Parlements de Londres. "Sinon, on aurait a minima rajouté un zéro", ajoute le commissaire-priseur, "et les enchères seraient vite montées".

Une toile de Claude Monet qui fait partie de sa série des Meules s'est par exemple arrachée 92 millions d'euros en 2019 à New York chez Sotheby's. Mais le tableau n'est en pas moins intéressant car il est justement le dernier que l'artiste peint avant d'entamer ses séries.

Le tableau exposé à partir de vendredi

Compte tenu du contexte sanitaire, le château d'Artigny à Montbazon ne pourra accueillir qu'une cinquantaine de personnes pour la vente aux enchères dimanche. C'est quatre fois moins que d'habitude. La priorité sera donnée à ceux qu'ils veulent enchérir. Sinon, vous pouvez faire une offre sur internet sur le site Rouillac.com.

Le tableau est exposé au château ce vendredi de 15h à 18h, de 9h à 18h samedi et de 9h à 11h dimanche avant la vente qui commence à 14h.