Montbéliard : La brocante des Miches annulée

La brocante des Miches à Montbéliard n'aura pas lieu le 18 juin prochain. Les organisateurs ont décidé de l'annuler. Les contraintes de sécurité sont trop importantes. Les explications de Didier Sitre, le président de la Commune Libre de la Citadelle, qui organise cet événement.

Pourquoi cette annulation pour un événement qui attire chaque année près de 6 000 personnes ?

Didier Sitre : On est contraints d'annuler la peine dans l'âme. Les contraintes sont trop importantes. On nous impose par exemple de mettre deux personnes à chaque entrée, et il y a six entrées, ça fait six personnes sur 12 heures. Il y a aussi la nécessité de sonoriser le site, qui fait 1,4 kilomètres, ou de mettre des porte-voix régulièrement en cas d'évacuation. Il y a aussi des contraintes horaires. D'habitude le site est ouvert de 6h à 18h, alors que là aucun véhicule ne pourrait accéder au site à partir de 6h. Donc une personne qui aurait fait 250 kilomètres pour venir exposer et qui arriverait à 6h05 ne pourrait pas entrer. Et ces contraintes s'appliquent aussi aux riverains qui ne pourront pas sortir de chez eux, aux organisateurs qui ne pourront pas entrer et sortir comme ils veulent et aux navettes qui étaient prévues et qu'on ne pourrait pas faire tourner, alors qu'en plus, le 18 juin est une journée d'élections

La ville de Montbéliard n'aurait-elle pas pu vous donner un coup de pouce ?

Didier Sitre : S'il y a une chose pour laquelle je n'ai aucun doute, c'est la volonté de la mairie de tout faire pour nous soutenir. Il n'est pas question d'aller polémiquer.

Mais cette annulation de l'édition 2017 ne veut pas dire la fin de la brocante des Miches ?

Dider Sitre : Non d'ailleurs, c'est peut-être psychologique mais on ne dit pas qu'on annule la brocante, on préfère dire qu'on la suspend. Bien sûr qu'on reviendra, ça ne fait aucun doute, et le plus vite possible. Mais là ça me paraît trop compliqué malgré tous les efforts que pourrait faire la ville de Montbéliard.