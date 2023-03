Lumières de Noël à Montbéliard : la Provence invitée d'honneur de l'édition 2023

C'est le pays de Pagnol avec son savon, sa lavande et ses nombreuses spécialités culinaires comme la bouillabaisse. La Provence sera l'invitée d'honneur de la prochaine édition des Lumières de Noël de Montbéliard. L'un des plus importants marchés de Noël de l'Est de la France se déroulera du samedi 25 novembre au dimanche 24 décembre.

Fidèle à la France du terroir

La municipalité l'a annoncé ce mercredi lors d'une conférence de presse en mairie. Après le Périgord en 2022, Montbéliard a donc choisi de mettre la Provence à l'honneur et de rester fidèle au savoir-faire français.

"Terre d’art et de gastronomie, la Provence offre un patrimoine aux multiples visages. Poteries, produits à base de lavande, figues sèches, nougat blanc, bouillabaisse, ratatouille, huile d’olive ou encore miel participent à l'authenticité de cette région historique et culturelle", indiquent les organisateurs.