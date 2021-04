Montbéliard : le marché de Noël 2021 se tiendra du 27 novembre au 28 décembre

Dans un communiqué, la ville de Montbéliard annonce lancer officiellement l'organisation des Lumières de Noël et de son marché. Cerise sur le gâteau, la commune a décidé de prolonger la tenue du marché de trois jours.

Les Lumières de Noël, ainsi que le marché de Noël, organisés par la Ville de Montbéliard, se tiendront du samedi 27 novembre au mardi 28 décembre 2021 annonce la commune dans un communiqué. L'organisation de "l’événement phare de Bourgogne Franche-Comté est officiellement lancée" précise ainsi la municipalité, expliquant vouloir prolonger les festivités de trois jours.

De la "féerie" au programme

Le marché de Noel de Montbéliard, qui avait été annulé en 2020 au vu de la situation sanitaire, sera ainsi, pour cette nouvelle édition "plus que jamais artisanal", avec des "illuminations toujours aussi féeriques" et "des animations pour fêter l’événement dans la pure tradition". Pour cette 35e édition, les "trésors de Franche-Comté" seront mis à l'honneur, ainsi que "le savoir-faire en termes d'artisanat et de gastronomie" de la région.

Un marché prolongé de plusieurs jours

Ainsi, exceptionnellement cette année, pour profiter "un peu plus longtemps de la magie de Noël", la Ville de Montbéliard a souhaité que l’événement dure plus longtemps. Alors que le marché ferme ses portes habituellement le 24 décembre, il se terminera le 28 décembre cette année, tout en étant fermé le 25 décembre. Avec environ 450.000 visiteurs chaque année, le marché de Noël de Montbéliard attire des touristes de toute la région : la ville précise ainsi qu'elle "s'adaptera en fonction du contexte sanitaire et des éventuelles restrictions imposées par les autorités compétentes".