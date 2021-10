Le marché de Noël de Montbéliard est de retour ! Annulée en 2020, la 35ème édition sera plus grande que les années précédentes avec trois jours supplémentaires. Elle aura lieu cette année du 27 novembre au 28 décembre. 130 artisans et exposants sont attendus.

Montbéliard : le marché de Noël revient plus grand et plus longtemps

Plus grand, plus longtemps et plus local. C'est la promesse faite cette année par la mairie de Montbéliard pour son traditionnel marché de Noël. Après avoir été annulées en 2020, les "Lumières de Montbéliard" reviennent avec trois jours supplémentaires. L'événement aura lieu du 27 novembre au 28 décembre.

Moins d'exposants mais plus de local

130 artisans et exposants sont attendus pour cette 35e édition du marché de Noël. C'est moins que lors des éditions précédentes. Ils étaient 220 en 2018, par exemple. Mais le marché ne sera pas plus petit pour autant assure la maire Marie-Noelle Biguinet. "Pour des raisons sanitaires, nous avons préféré avoir un petit peu moins d'artisans, pour espacer les chalets et permettre aux gens qui viennent d'être moins serrés", explique-t-elle.

Malgré un nombre moins important de stands, l'équipe municipale veut concrétiser aujourd'hui une ambition, déjà avancée l'année dernière : présenter plus de produits locaux. Yohann Billequey, en charge de l’animation à Montbéliard, compte sur les formules de locations de chalets. "Beaucoup ont postulé au mois, mais beaucoup ont postulé aussi sur des chalets à la semaine ou à la quinzaine", précise-t-il. "Des chalets qui sont moins chers et qui permettent de venir tester ses produits et son entreprise sur le marché de Noël sans prendre trop de risques".

Les premières illuminations seront installées en ville dès ce jeudi 21 octobre, pour un allumage le 27 novembre. Il est encore trop tôt pour savoir s'il faudra ou non le pass sanitaire pour accéder au marché.