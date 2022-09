Montbéliard : pour son retour, le semi marathon du Lion en quête d'une affluence honorable

Ce week-end marque le grand retour du semi marathon du Lion, après deux années d'absence pour cause de Covid. Une édition 2022 disputée dans le sens Montbéliard Belfort (40 petits mètres de dénivelé positif), avec une arrivée déplacée de 65 mètres pour s'installer exclusivement sur la place de l'Arsenal à Belfort, au lieu de la Place de la Révolution Française.

Ce déplacement de la ligne d'arrive a nécessité un nouvel étalonnage du parcours en décalant de 65 mètres toutes les étapes, à commencer par la ligne de départ Faubourg de Besançon à Montbéliard. (Une validation par des experts internationaux et fédéraux a été rendue nécessaire). "L'idée était de réunir en un même lieu les animations de cette fin de course et la ligne d'arrivée. Plus facile pour la sécurité et plus festif pour les spectateurs et les coureurs", explique Daniel Meyer, l'organisateur du Lion.

Pour cette reprise, les organisateurs du Lion espèrent limiter l'effritement constaté dans les autres compétions populaires en France qui accusent une perte de fréquentation comprise entre 20 et 30 %. Pour ce Lion 2022, Daniel Meyer, le président du FCSMO athlétisme, rêve de contenir ce recul à 15 %, avec un objectif de 4000 participants, contre 5050, il y a trois ans en 2019. Ce sera sûrement difficile, notamment en raison d'une météo plutôt pluvieuse. En 2019, 20 000 spectateurs avaient assistés à la course, encadré par 850 bénévoles.

2 mille coureurs du semi-marathon du Lion s'élancent de Belfort © Radio France - .

Sur le versant compétition, il faudra compter sur un généreux plateau de coureurs internationaux (de 31 nations) qui vont tenter de battre le record du Lion qui est de 59'23" dans le sens Belfort Montbéliard... et 1h00 55 dans l'autre sens.

Coté horaires des courses, ce dimanche matin. La féline (5 kilomètres) s'élance à 8h45 d'Andelnans, le 10 kilomètres à 9h30 de Chatenois-les-Forges et le semi marathon international à 10h00 du faubourg de Besançon à Montbéliard.

A noter que l'an prochain, le Lion postule pour être une étape du championnat de France de semi marathon. Si c'est le cas, exceptionnellement, le sens de la course sera le même que cette année : Montbéliard vers Belfort. Ce qui ne réjouit pas les montbéliardais.