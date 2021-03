Tripes : Nouvelle médaille d'or pour l'Intemporel à Montebourg

Avez-vous déjà goûté des tripes cassines dans un pain à burger ? C'est désormais possible au restaurant L'intemporel de Montebourg. La Brioche Cassine de Montebourg a même reçu le prix d'excellence lors du concours national de tripes créatives 2021 ! Un concours qui a lieu tous les ans au moment de la Chandeleur.

A 31 ans seulement, Julien est fier de cette victoire même s'il a déjà reçu plusieurs médailles d'or dans d'autres catégories du concours les années précédentes. "Cette année, je n'ai participé qu'à une seule catégorie notamment parce que j'avais plus de plus avec la crise sanitaire. Mais ça a payé". L'idée, Julien l'a eu avec des amis : "sachant qu'on fait aussi des hamburgers au restaurant, mes amis étaient en train de manger des tripes et m'ont dit que ce serait une bonne idée de tout mélanger".

La brioche cassine ressemble à une brioche classique, fourrée aux tripes. La sauce est servie à part pour garder un pain croustillant. Au goût, on reste sur des tripes cassines traditionnelles. Longuement cuites pour y apporter un goût de fumé.

Pour goûter la brioche cassine médaillée, il vous faudra attendre la réouverture des restaurants au grand public. Ou en commander en plat à emporter. En attendant les beaux jours, Julien et sa femme ouvrent le restaurant aux employés du BTP, le midi seulement. Ils ont été les premiers à goûter la brioche. Ils feront une opération spéciale le jour de la réouverture des restaurants, pour marquer le coup.