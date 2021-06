Montélimar Agglo Festival : les trois choses à savoir sur l'organisation de cette édition

La programmation est désormais imprimée mais elle a évolué encore récemment à cause de la crise sanitaire. Matt Pokora a annulé sa présence cet été au Montélimar Agglo Festival, fraîchement remplacé par le duo Vitaa et Slimane. "En général, ce n'est pas facile. Mais là cette année ça a été très très difficile", réagit Daniel Maggi, le gérant de la société Idée Hall qui organise le festival. L'organisation a dû être réétudiée avec le contexte sanitaire.

Des concerts assis

Au vu du contexte sanitaire, les spectacles se feront assis. "Ce seront des places assises mais sans distanciation physique", précise Daniel Maggi. Cela concerne notamment les grands concerts au stade Tropenas de Montélimar : Vianney et Barbara Pravi le 2 juillet ; la soirée gratuite le 3 juillet ; Les Chevaliers du fiel le 4 juillet et enfin Vitaa et Slimane le 5 juillet.

Pour les concerts du off dans les différentes communes de l'agglomération, c'est plus compliqué. Pour l'heure, le public devra également être assis même si un doute persiste sur la possibilité d'être debout en-dessous de 1.000 personnes. Les maires contactés attendent encore des précisions le 9 juin, lors de la nouvelle phase de déconfinement.

Reste encore la question des chaises. "Je ne sais pas comment on pourra en trouver assez", se demandent plusieurs maires. À l'agglomération, la vice-présidente chargée de la culture, Fabienne Menouar, tient à rassurer : "Les communes sont toujours accompagnées donc on sera là sur toutes les problématiques".

Une jauge à 5.000 personnes

Selon le protocole mis en place à l'heure actuelle, la jauge ne pourra dépasser les 5.000 personnes au sein du stade Tropenas de Montélimar. "Je ne pense pas que le festival sera rentable. Il y a des déficits qui sont viables. Le risque est là", réagit Daniel Maggi qui peut (mais ne souhaite pas vraiment) compter sur des aides financières.

Sur les sites des concerts du off, ce sera à l'appréciation des différentes municipalités, en fonction de l'espace disponible. Quid alors des spectateurs qui ne pourraient rentrer faute de place ? "C'est une bonne question...", élude Daniel Maggi. La plupart des sites peuvent malgré tout monter jusqu'à 1.000 personnes et en accueillent environ la moitié en temps normal.

Le pass sanitaire

Pour accéder dans les différents espaces, le Montélimar Agglo Festival compte s'appuyer sur le pass sanitaire avec l'obligation de présenter une preuve de vaccination ou un test PCR négatif de moins de 72h. Le masque restera obligatoire dans tous les cas. Ce pass sera à présenter à l'arrivée dans un premier temps avant de présenter les billets.

"Cela se fera en deux parties, explique Daniel Maggi. Nous avons 50% de frais en plus pour répondre à la situation sanitaire et parmi ces frais, nous avons les équipes qui s'occuperont du premier filtrage avec le pass sanitaire". Le festival fera appel également à des équipes de désinfection et promet de mettre à disposition des masques et du gel hydroalcoolique.

L'organisation promet également de rembourser les billets des personnes testées positives. La billetterie propose d'ailleurs encore 5.000 places. Enfin, les 1.500 personnes qui n'ont pas demandé le remboursement de leur billet du concert de Matt Pokora, peuvent soit l'échanger pour le concert de Vianney, soit le concert de Vitaa et Slimane, soit demander le remboursement.