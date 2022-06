Montélimar, cité du nougat : un nouveau panneau sur l'A7

Si vous empruntez l'autoroute A7 vous verrez deux nouveaux panneaux touristiques annonçant Montélimar. Ils ont été placés dans la nuit de mardi à mercredi avant les sorties Montélimar-Sud et Montélimar-Nord.

Le château de Montélimar, des nougats, des amandes et une abeille

Sur le panneau on retrouve le château de Montélimar, quelques nougats, des amandes et une abeille qui butine une fleur d'amandier. Il s'agit de moderniser l'image de Montélimar en y associant des éléments de biodiversité comme l'abeille et l'amandier. La charte pour la réalisation de ces panneaux est extrêmement stricte. Le dessin est d'ailleurs visé par la préfecture de région. Le panneau doit être très simple et compris en un clin d'oeil. Pas question de le regarder à plusieurs reprises ce qui serait dangereux pour la sécurité du conducteur et des passagers.

Une pub pour Montélimar vue par près de 60 millions d'automobilistes par an

C'est évidemment une aubaine pour les nougatiers et les professionnels du tourisme de Montélimar. Le panneau sera vu par 13 millions de conducteurs qui passent à cet endroit tous les ans dans le sens Sud-Nord et 13 millions dans le sens inverse. A raison de 2,3 passagers en moyenne par voiture on arrive presque au chiffre de 60 millions de vues chaque année.

Les nougatiers veulent aussi moderniser leur image. Les nougats vendus dans une borne à l'effigie de la Nationale 7 ne parlent plus qu'aux plus anciens. Aujourd'hui les nougatiers veulent plus mettre en avant les produits naturels qui composent le nougat à savoir le miel et les amandes. Il se vend chaque chaque jour sur l'aire de repos de Montélimar entre 500 kilogrammes et une tonne de nougat.