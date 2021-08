Montélimar : des livres offerts aux automobilistes pour tenir le coup dans les bouchons de l'A7

Pour cette troisième édition de "Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire", vous repartirez peut-être avec un roman de la sélection de la marraine de l’opération, l’écrivaine Marie Desplechin. 20 000 livres seront distribués cet été sur plusieurs aires d’autoroute. C'est le cas les vendredis et les samedis sur les aires de Montélimar, le long de l'A7.

12 romans, pour petits et grands

Cette opération est menée par la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable du 23 juillet au 14 août 2021. Et il y en a pour les goûts, petits et grands. "C'est une collection de douze romans, du Petit Prince à Jules et Jim, en passant par des livres de Marie Desplechin, la marraine de l'opération" explique Morgane Sauzay, responsable communication chez Vinci Autoroutes pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Les automobilistes sont très agréablement surpris de voir qu'on leur offre des livres, ils ont souvent beaucoup de mal à choisir le livre qui les accompagnera pendant leurs vacances, leur été".

Une opération pour inciter les automobilistes à prolonger leur pause

Bison Futé voit orange ce vendredi 6 août dans la Vallée du Rhône, en direction du sud, ce sera noir ce samedi. Le but de cette opération lecture vise aussi à inciter les automobilistes à prolonger leur pause. "C'est un moment de détente, les automobilistes arrêtés sur l'aire commencent le roman, ça leur donne envie de prendre le temps sur la route des vacances, de se reposer et d'être ensuite dans de bonnes conditions pour conduire" précise Morgane Sauzay.

En tout, 2.000 livres seront offerts cet été sur les aires de Montélimar dans la Drôme.