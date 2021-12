Montélimar : la boîte aux lettres du Père Noël attend vos plus beaux courriers

Elle fait plus d'un mètre de haut et elle est toute rouge. Impossible de rater cette boîte aux lettres bien particulière qui trône sur la place de l'Hôtel de Ville à Montélimar, puisque c'est celle du Père Noël ! À partir de ce vendredi, les plus jeunes peuvent y déposer leur lettre de Noël avec la traditionnelle liste de jouets commandés, et bien sûr un petit mot pour le Père Noël.

La très grande boîte aux lettres du Père Noël, place de l'Hôtel de Ville à Montélimar © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"L'an dernier, on a eu 820 lettres ! Cette année, on veut battre le record", explique Cyril Manin, adjoint délégué à la vie associative, aux festivités et aux animations. "Et surtout, il faut bien penser à laisser ses coordonnées sur l'enveloppe, parce que tout le monde reçoit une réponse !", précise-t-il.

Des lettres bien décorées

Pour aider le Père Noël avec tout ce courrier, ce dernier a embauché deux secrétaires-lutins, qui travaillent à la mairie. Pierre-Alexandre Grotto est l'un d'eux. C'est lui qui réceptionne les belles enveloppes, rouges, blanches ou à paillettes même, pour certaines : "Voilà une lettre avec dessus, de petites chaussettes, un Père Noël, des cadeaux… _Ces lettres sont très soignées_, dehors comme dedans, avec à l'intérieur, la demande de cadeau découpée dans des catalogues."

Sans oublier de laisser aussi un petit mot au Père Noël, comme ci-dessous :

Une lettre glissée l'an dernier dans la boîte aux lettres © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"On a des lettres très recherchées, certaines drôles, par exemple, sur l'une d'elles, l'adresse c'était : rue des nuages. C'est vaste, mais bien sûr on arrive à trouver le Père Noël dans les nuages, du côté de la Laponie. Il y a aussi des lettres émouvantes, d'enfants qui demandent beaucoup de cadeaux mais pas que pour eux, qui veulent en donner à ceux qui en ont moins, ou qui souhaitent qu'un proche aille mieux. On y porte une attention particulière, à ces lettres-là."

A Noël, la ville de Montélimar élira trois lettres parmi les plus belles et les plus originales. Les vainqueurs gagneront un petit cadeau-surprise.