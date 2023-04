Montélimar : le festival aura lieu en juillet, mystère sur la programmation

Du 7 au 9 juillet, plusieurs artistes vont jouer dans le beau cadre du château de Montélimar, nouvelle version d'un festival qui se déroulait, il y a deux ans encore, au stade Alexandre Tropenas. Après un temps d'incertitude, l'agglomération a confirmé l'événement ce mardi 25 avril. C'est la société Modjo Productions (gérée par Didier Viricel, programmateur notamment d'Aluna Festival) qui a remporté l'appel d'offre et doit maintenant trouver, au pied levé, des artistes prêts à se produire dans dix semaines dans la Drôme. L'agglomération n'investit plus d'argent public : elle réalise 250.000 € d'économies.

De 6.000 places au stade, la jauge par soirée au château passe à 1.800 personnes (moins que l'an passé) : c'est une volonté de l'équipe de l'agglo qui a tiré un bilan "positif" de l'édition 2022. Les trois têtes d'affiches (une par soirée) seront annoncées "la semaine prochaine" affirme Didier Viricel. Le reste de la programmation sera constitué de groupes locaux. Dans le même temps, le festival "OFF" aura bien lieu lui aussi : il y aura des concerts gratuits dans toute l'agglomération, sur des scènes plus petites.

Julien Cornillet, président de Montélimar Agglo, justifie le fait de ne plus subventionner le festival

"Mon boulot, c'est de gérer la collectivité, qu'on puisse avoir des places en crèches, des routes convenables. Et la question se pose sur ces subventions, est-ce qu'il était toujours opportun de mettre autant d'argent public alors que des acteurs privés sont capables de vous faire une très belle prestation, d'attirer des artistes. Chacun son métier."

Didier Viricel, lui, a déjà une idée sur les artistes qui vont se produire cette année, mais se projette aussi sur la suite

"C'est un exercice un peu risqué, mais j'ai une bonne relation avec les productions, j'avais déjà pensé à qui je pouvais contacter en répondant à l'appel d'offre, j'ai quelques garanties. Cette année on ne va programmer qu'au château, mais on est en train de réfléchir à ce qu'on peut programmer sur les années prochaines. L'objectif c'est de se développer, de s'installer sur plusieurs années, c'est indispensable sans subventions si on veut être rentables."

Sur place, l'organisateur annonce de la restauration locale, en circuits courts. Même chose pour les boissons, Didier Viricel espère travailler avec des brasseries locales. Côté tarifs, ils seront compris entre 40 et 50 euros, soit la même chose que les années passées (voir ci-dessous).