Montélimar : le père Noël a reçu plus de 600 lettres cette année !

C'est le dernier jour pour poster sa lettre au Père Noël, à Montélimar ! Elisabeth, secrétaire du Père Noël, va relever le courrier pour une dernière fois, ce vendredi 24 décembre.

C'est donc l'heure de dresser le bilan de toutes les lettres envoyées cette année. Parmi les demandes, il y a bien sûr le grand classique : les jouets ! "Nous avons eu des lettres d'enfants avec une dizaine de pages de cadeaux découpés dans les catalogues de jouets : des licornes, du maquillage, des motos…", raconte Elisabeth.

Mais après deux ans de covid, les petits drômois ne demandent pas que des jouets à Noël ! "Une jeune fille a écrit : cher Père Noël, cette année j'aimerais un cadeau bien particulier : _juste de l'amour et vivre en paix en famille_. C'est tous ensemble que nous feront force. Gardons espoir que demain sera un monde uni et solidaire."

Dans une autre lettre, il était aussi question d'un amoureux : "Cher Père Noël, l'unique cadeau que je te demande, c'est de me laisser cette personne qui me fait sourire et me rend heureuse tous les jours depuis quatre mois, le plus longtemps possible."

Des lettres d'enfants, mais aussi de grand-parents

Cette année, il n'y a pas que les enfants qui ont écrit au vieux Monsieur en rouge, d'ailleurs. Certains grands-parents s'y sont mis. "Une grand-mère écrit : cher Père Noël, c'est une grand-mère qui t'envoie ce courrier. Je sais que tu n'as pas tous les pouvoirs, mais mon vœu principal serait la paix dans le monde. Que nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent avoir une belle vie. Qu'il n'y ait plus de problèmes avec ces virus qui nous pourrissent la vie. Merci de faire briller les yeux de tous. Même nous, les anciens, revivons un peu la magie de Noël bien que rien ne soit semblable. Signé : une mamie heureuse."

Maintenant, reste à savoir si le Père Noël pourra exaucer tous les vœux. Elisabeth, qui le connaît bien, lui a demandé : "Il a dit qu'il allait être généreux parce que l'année n'a pas été très glorieuse. Alors il va récompenser tout le monde pour nous mettre du baume au cœur."

Et chez nous, dans la Drôme, ça fait beaucoup de monde ! Plus de 600 lettres ont été envoyées au père Noël, depuis Montélimar. Elisabeth a déjà répondu à 540 d'entre elles. L'an dernier, 820 lettres avaient été envoyées au père Noël via la boîte aux lettres montilienne.