Montélimar : les élèves du lycée Alain Borne jury du César des Lycéens

C'est un projet porté par Jean-Claude Rinaldi, le CPE, Corinne Challéat, professeure d'histoire-géographie et Anne-Laure July, professeure de Lettres. Ils ont fait la surprise aux 19 élèves de Terminale de l'atelier cinéma de soumettre la candidature le lycée pour participer au César des lycéens. Seulement 2000 élèves en France ont été sélectionnés pour cette opération.

Un CPE passionné de cinéma

Dans son bureau, Jean-Claude Rinaldi a décoré les murs par des affiches de films ou du Festival de Cannes. C'est un cinéphile aguerri et il a mis sa passion au profit de ses élèves. En décembre, il candidate secrètement auprès du ministère pour que le lycée puisse participer à l'édition du César des Lycéens 2022. Surprise, le ministère retient notamment le lycée Alain Borne. Une chance pour les 19 élèves de l'atelier cinéma qui deviennent alors jury.

Le CPE du lycée Jean-Claude Rinaldi participe à toutes les projections et présente chaque film © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

"Je suis fou de cinéma ! Pour les élèves, ça ouvre à la culture et ça leur donne la possibilité de voir les films les plus intéressants sortis l'année dernière" explique Jean-Claude Rinaldi, des étoiles dans les yeux. Dans son bureau, le proviseur du lycée, Floryan Mayras, félicite son CPE pour l'investissement. Il se réjouit de l'impact de l'expérience sur ses élèves : "on prend en compte le choix des jeunes, on leur donne des responsabilités, on leur fait confiance ! La rencontre avec le cinéma, ça les enrichi encore plus."

Un mois pour voter

La mission des élèves de Terminale ? Regarder ensemble la sélection officielle de l'Académie des César. Pour la 47e cérémonie, sont en lice Aline de Valérie Lemercier, Annette de Leos Carax, BAC Nord de Cédric Jimenez, L'Évènement d'Audrey Diwan, La Fracture de Catherine Corsini, Illusions perdues de Xavier Giannoli et Onoda, 10 000 nuits dans la jungle d'Arthur Harari.

REPORTAGE - Projection du film "L'Évènement" aux élèves du lycée Alain Borne de Montélimar, jury du César des Lycéens Copier

"C'est l'occasion de découvrir des films qu'on ne voit pas forcément et ça fait du bien car avec le COVID, ce n'est pas forcément facile d'aller au cinéma" explique Guillaume, l'un des élèves. Les lycéens ont jusqu'au 25 février pour regarder la sélection officielle. Alors, le soir après les cours, les salles de classe se transforment en salle de cinéma. Avant le début de chaque projection, une petite présentation est faite par les trois encadrants pédagogiques. Cela permet de nourrir les débats qui se tiennent à l'issue de la séance.

Les élèves ont un véritable travail supplémentaire et doivent prendre des notes à propos de chaque film de la sélection officielle © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Les élèves doivent alimenter leur rhétorique et discuter les uns avec les autres de la réalisation, du scénario, de l'interprétation. Reste évidemment l'avis propre de chacun qui compte autant que les débats. À l'issue des visionnages, ils voteront pour celui qu'ils pensent mériter le prix.

La 47e cérémonie des César se tient le 25 février à Paris. Le César des Lycéens sera annoncé le 28 février, avant la cérémonie de remise le 7 mars à La Sorbonne en présence du lauréat et de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.