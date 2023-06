Montélimar : une photographe capte des instants de vie sur les aires d'autoroute

Vous ne pouvez pas les rater, si vous faites une pause sur l'aire de Montélimar Est (A7) : de grandes affiches de 2m20 de côté, avec une photo et une légende. Il s'agit de clichés de la photographe Juliette Pavy, qui représentent la vie quotidienne sur les aires d'autoroute de France.

Juliette Pavy à côté de ses clichés, visibles sur l'aire de Montélimar Est © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

L'exposition s'intitule "L'Aire de rien ?", pendant six mois, Juliette Pavy a sillonné les aires d'autoroute du pays, capturant des ambiances, des moments, des portraits de voyageurs.

Cliché pris sur l'aire de Montélimar et désormais affiché… sur l'aire de Montélimar © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Ce sont des scènes de vie sur les aires de repos, des portraits de gens que j'ai rencontré, des petits détails qui m'ont accroché l'œil. Il y a aussi toute une série sur les coffres de voitures des gens, qui racontent pas mal sur leur personnalité. Je leur ai demandé de m'ouvrir leur coffre de voiture, en choisissant toujours le même cadrage. Et on trouve de tout : un chien par exemple, il y a des familles qui partent en vacances avec des coffres blindés, des étudiants qui partent faire la fête avec des futs de bière dans le coffre… On peut s'imaginer plein d'histoires d'après les coffres de voiture des gens et j'aime beaucoup ça !" raconte Juliette Pavy.

La série sur les coffres de voiture © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les photos resteront visibles jusqu'au 31 août sur l'aire de Montélimar.