Montfort-l'Amaury sera-t-il élu village préféré des Français ?

L'émission de Stéphane Bern revient ! Au mois de juin, "Le Village préféré des Français" sacrera la commune la plus charmante, parmi douze candidates. Et c'est Monfort-l'Amaury qui représentera l’Île-de-France cette année. France Bleu Paris s'y est rendue pour évaluer nos chances de victoire.

Montfort-l'Amaury saura-t-il séduire le cœur des Français ? Le village des Yvelines fait partie des candidats à l'émission "Le Village préféré des Français", présentée par Stéphane Bern. Les internautes ont jusqu'au 21 mars pour voter pour leur commune préférée : les résultats seront annoncés en juin.

Et la petite ville d'à peine 3000 habitants a ses chances. Elle est située à moins d'une heure de Paris : pourtant une fois qu'on y est, on se sent bien loin de la capitale. Même sous la pluie, les petites rues pavées ont du charme. Quand on s'y promène, le regard se pose sur des maisons à colombage, une église ancienne, un cimetière (où est enterré, entre autres, Charles Aznavour)...

Rues pavées, maisons à colombage : la commune a gardé un style moyen-âgeux © Radio France - Diane Berger

"On voit des petites maisons assez vieilles, avec que des petits commerces de proximité comme on n'en a plus: on doit être bien ici", s'enthousiasme Laurence. Elle qui veut justement acheter une maison en ce moment, elle aimerait maintenant s'installer ici. C'est le choix qu'a fait Elsa par exemple il y a six ans : la fleuriste de la ville a eu un coup de cœur. "J'adore son cimetière, ses rues sinueuses, il y a plein de choses à découvrir à Montfort quand on se promène dans les rues." La jeune femme dit revivre depuis qu'elle s'est installée ici.

En haut de la colline, les vestiges d'un château fort construit à l'époque d'Anne de Bretagne © Radio France - Diane Berger

L'endroit préféré de Carla, la poissonnière de la ville : le haut de la colline de Montfort. On y trouve les ruines d'un château fort construit à l'époque d'Anne de Bretagne. "De là haut, vous voyez tout Montfort. Vous y voyez des superbes couchers de soleil, des levers de soleil..." décrit-elle, des étoiles dans les yeux.

Seul bémol de cette ville : les rues pavées sont étroites, difficile d'y circuler en voiture, encore plus de s'y garer. Mais les habitants relativisent : c'est le prix à payer pour un village aussi agréable à vivre.