Montignac : La Danse Macabre à l'Atelier des Fac- Similés du Périgord

Montignac, France

C'est une drôle de fresque qui est en train de voir le jour dans les locaux de l'Atelier des Fac-Similés du Périgord à Montignac. Trois panneaux de cinq mètres de long et 1 mètre 20 de large sont réalisés pour reproduire la fresque de la Danse Macabre peinte sur les murs de l abbaye de la Chaise-Dieu en Haute Loire. La fresque est en hauteur, très peu accessible pour le public. On ne sait pas grand chose de cette oeuvre, ni le nom du peintre, ni la date exacte de sa réalisation, peut être au début du 15 eme siècle. Mais pour les artisans artistes de l'atelier de Montignac, c'est aussi un travail passionnant , loin de la restitution des grottes de LASCAUX, et plus proche de la restauration de tableaux.

L'Atelier des Fac-similés du Périgord reproduit la fresque de la Danse Macabre de l'abbaye de la Chaise Dieu © Radio France - Valérie Déjean

Ils sont cinq à recréer cette fresque. Le travail va durer trois mois et le marché du moyen age est très intéressant pour André Barbé directeur de la SEMITOUR en charge de l'atelier. Là c'est une opportunité extraordinaire, ça nous ouvre des perspectives pour le moyen age, il y a encore beaucoup d’œuvres à mettre en lumière.

Claude Mollard, André Barbé et les artistes de l'Atelier des facs similés du Périgord © Radio France - Valérie Déjean

Claude Mollard, le maitre d'oeuvre de la scénographie de la Chaise-Dieu est venu à Montignac ce lundi pour voir l'avancée des travaux . C'est la première fois que je la vois comme çà moi même, en général il faut lever la tête, se tordre le cou, là on la voit d'une autre manière, je trouve çà tout à fait bouleversant.

Le fac-similé de la Danse Macabre devrait être installée dans une salle de l abbaye mi- juillet. A Montignac, l'Afsp espère décrocher un autre chantier majeur pour la fin de l'année, celui du fac- similé de la grotte COSQUER, une grotte ornée du paléolithique située prés de Marseille et dont l'entrée est 37 mètres sous l'eau dans les calanques.