Montigné-le-Brillant : gros succès populaire pour le plus grand vide-grenier du département

Des milliers d'acheteurs et de vendeurs étaient réunis hier (dimanche 1er mai) pour le vide-grenier de Montigné-le-Brillant. Le plus grand du département. Cela faisait 2 ans qu'il n'avait pas eu lieu à cause de la crise sanitaire.

Grand succès populaire pour le vide-grenier de Montigné-le-Brillant, le plus grand du département. Cela faisait 2 ans que le vide-grenier avait dû être annulé pour cause de crise sanitaire. En deux ans, le pouvoir d'achat de beaucoup de Français a baissé alors ce vide-grenier, c'était pour les acheteurs et les vendeurs, un rendez-vous attendu pour faire des bonnes affaires à petits prix ou gagner un peu d'argent pour arrondir ses fins de mois. Mohamed a des sacs dans chaque main : "On a trouvé des vêtements pour ma fille de 3 ans, ainsi que des jouets et des peluches neuves pour offrir à des amis. Tout cela a des prix cassés, j'en ai eu pour 40 euros peut être! c'est bienvenu par rapport à la hausse des prix et à l'inflation. Les gens se débarrassent et nous on en profite!"

8000 visiteurs et 700 exposants

Toute la commune de Montigné-le-Brillant envahit par des chineurs dès 6 heures du matin et jusqu'à 18 heures le soir. Dominique a pris un stand pour la première fois : _"les temps sont durs aujourd'hui, la vie est chère pour tout le monde, et tout le monde a besoin de gagner un petit peu, et on essaye tous de ramener 50 ou 80 euros à la fin de la journée, 80 euros c'est un plein d'essence!"._ Christian, lui, est un grand jardinier, pour se faire un peu d'argent, il ne jette plus, il répare ses outils pour les revendre. Albert lui a une petite retraite, il vend à Montigné pour pouvoir compléter sa collection d'ouvrages sur la Mayenne.