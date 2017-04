Montlouis-sur-Loire : les habitants invités à se prononcer sur la sculpture qui va remplacer la grappe de raisin

La ville de Montlouis-sur-Loire via son site internet, invite les habitants à se prononcer sur la sculpture qui va remplacer la grappe de raison, endommagée en février 2016. Trois projets sont soumis au vote es Montlouisiens jusqu'au 14 mai.

Trois projets de sculptures sont soumis au vote des habitants de Montlouis-sur-Loire, afin de remplacer la grappe de vigne qui a été endommagée dans la nuit du 6 au 7 février 2016, suite à un coup de vent.

Lors d’une première consultation sur Internet nous nous sommes rendus compte du fort attachement des Montlouisiens au symbole de la grappe.

La grappe de Montlouis-sur-Loire à terre - Ville de Montlouis

Pour Patrick Bourdy, adjoint à Montlouis-sur-Loire chargé de la dynamique de la ville, remplacer la grappe en érigeant une sculpture évoquant l’univers du vin s’est naturellement imposé (lors de la consultation, 79 % des participants au sondage ont déclaré être attaché à la grappe et 92% pensent qu'elle participait à l'identité de la Ville). La ville a donc décidé de proposer une grande consultation, à l'aide de son site internet. Les habitants sont invités à voter pour 3 projets en lien avec le vin ou le monde viticole.

Un financement participatif

Pour financer la future sculpture, la ville de Montlouis a décidé lors du conseil municipal du 14 mars dernier, de retenir le principe du recours au financement participatif pour le remplacement de la grappe. Deux dispositifs seront mis en place via la Fondation du patrimoine et par le biais d’une plate forme spécialisée Internet. Ce mode de financement permet de récolter des fonds auprès d’un large public de particuliers ou d’entreprises, sachant que si la Fondation du patrimoine valide le projet, les donateurs pourront bénéficier d’une réduction fiscale de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.