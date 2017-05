Montlouis-sur-Loire : les habitants ont désigné l'oeuvre qui va remplacer la grappe de raisin

La ville de Montlouis-sur-Loire invitait les habitants à se prononcer sur la sculpture qui va remplacer la grappe de raison, endommagée en février 2016. Avec 48% des suffrages, c'est finalement le projet du sculpteur tourangeau Charlie Boquet qui a été retenu.

On sait désormais quelle oeuvre va remplacer la fameuse grappe de Montlouis ! Cette fameuse sculpture que l'on pouvait admirer à la sortie de la commune, sur la levée de la Loire, mais qui avait été fortement endommagée par une tempête en février 2016. La mairie avait donc lancé un appel à projets. Elle avait sélectionné 3 projets sur 12, et avait ensuite demandé l'avis des Montlouisiens via un vote sur internet.

Une nouvelle sculpture d'ici 6 mois ?

835 habitants ont ainsi participé, et plébiscité à 48% le projet du sculpteur tourangeau Charlie Boquet, un projet très contemporain qui pourrait voir le jour d'ici 3 à 6 mois.

La grappe de Montlouis à terre après le coup de vent de 2016 - Ville de Montlouis

Les Montlouisiens ont donc voulu garder une grappe mais avec une forme de rupture, explique le maire Vincent Morette. C'est un mélange de métal, et l'oeuvre fera 6 mètres de haut.

L'oeuvre sera installée à la place de la grappe et sera éclairée la nuit - Le maire de Montlouis Vincent Morette

Cette nouvelle sculpture s'appelle "A la confluence de la Loire et du vin". Elle va coûter 50.000 euros, un financement participatif va être lancé auprès des Montlouisiens...