Montlouis-sur-Loire : Lisa Simone en concert le 20 septembre à 21h

La fille de Nina Simone, comédienne et chanteuse sera en concert vendredi 20 septembre à 21h à l'Espace Ligéria dans le cadre de "Jazz en Touraine"

Montlouis-sur-Loire, France

En 1980, à dix-huit ans, elle décide de quitter le carcan familial et veut son indépendance. Elle s'engage dans les forces armées, rejoint l'US Air Force et atterrit pour cinq ans à Francfort où elle sera affectée au Site Developement dans le génie. Un soir elle se rend dans un club de Francfort dans lequel un pianiste joue. Elle est de suite envoûtée par le groove de sa musique et se remémore le gospel de son enfance. Elle demande au pianiste si elle peut l'accompagner au chant, ce qu'il accepte. Lisa est loin d'imaginer que ce « tour de chant » va bouleverser sa vie.

Un timbre de voix grave et sensuel, un cocktail pop-jazz-soul ancré dans de profondes racines afro-américaines… la chanteuse Lisa Simone, fille de Nina, a vécu une trajectoire singulière. Vétéran de la guerre d'Irak avant de devenir chanteuse, c'est à Broadway qu'elle prend le chemin de la scène, avant de se faire son propre nom sur les plus prestigieuses scènes du monde. Celles et ceux qui ont eu le bonheur de la découvrir il y a quelques années à JAZZ EN TOURAINE se souviennent encore de cette soirée incandescente. Soutenue par la même formation, elle revient ce soir nous proposer le répertoire de son tout dernier album. Lisa Simone : chant Hervé Samb : guitare Grégory Louis : batterie, percussions Gino Chantoiseau : basse, contrebasse