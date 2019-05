Montlouis-sur-Loire : Michel Jonasz en tête d'affiche du festival "Autrement dit"

Le festival "Autrement dit" débute ce samedi à Montlouis-sur-Loire à partir de 14h. Il dure jusqu'à dimanche et veut porter un regard nouveau sur le handicap. Pour cela, il a mis les moyens en faisant venir Michel Jonasz, le trio LEJ et l'athlète handicapé Philippe Croizon.

Montlouis-sur-Loire, France

Cette année le festival " Autrement dit " se déroule à Montlouis-sur-Loire, à l'espace Ligéria, et non pas à Luynes, comme l'an passé. L'endroit a changé mais pas le but : " favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap ", explique l'organisatrice Sonia Pareux.

Dans ce festival, tout est pensé pour les personnes handicapées. Les spectacles et les animations sont traduites en langue des signes. " Même les concerts seront audiodécrits par une association, avec une adaptation en langue des signes ", ajoute Sonia Pareux qui fait aussi partie du Service d'aide et de soutien aux familles en Touraine.

Michel Jonasz en concert dimanche

Pour attirer le public, il faut néanmoins des grands noms. Le célèbre chanteur français, Michel Jonasz sera de la partie, dimanche soir. Le même jour, il sera accompagné d'un groupe de métal connu des initiés : Lofofora. L'athlète handicapé Philippe Croizon sera aussi présent ce dimanche pour assurer une conférence dans laquelle il parlera de son parcours.

Le festival ouvrira ses portes dès ce vendredi soir avec une projection d'un film mais les concerts débuteront samedi à 14 heures. - Autrement dit

Sonia Pareux ne se cache pas du fait qu'il faut attirer le public avec des têtes d'affiche. " On sait bien que les gens vont êtres attirés par les noms sur l'affiche mais justement, une fois qu'il sont dans le festival, c'est là qu'on les sensibilise. Avec des conférences, des tables rondes, des expositions, des spectacles. "

Philippe Croizon abonde dans ce sens. " Tant mieux qu'il y ait des grands artistes, car si les gens viennent en famille et qu'ils voient le handicap d'une autre façon : je dis oui à 1000% ! On a besoin des têtes d'affiche justement. ", a-t-il expliqué à France Bleu Touraine.

Les personnes handicapées investies dans le festival

Parmi les 250 bénévoles mobilisés pour la bonne tenue du festival, " une cinquantaine de personnes sont en situation de handicap ", indique Sonia Pareux. Elle ajoute également que le vin ainsi que les jus de fruits vendus sur place sont aussi produits par des associations d'aide aux personnes handicapées.

À noter par ailleurs que les gains seront intégralement reversés, comme l'an dernier, dans des projets de personnes handicapées ou d'enfants malades.

Tarifs : 16€/jour, entrée gratuite pour les moins de 12 ans.