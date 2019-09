Montlouis-sur-Loire : Rhoda Scott en concert à l'Espace Ligéria Jeudi 12 septembre.

La grande organiste et chanteuse de jazz américaine surnommée « The Barefoot Lady » (la femme aux pieds nus), est à Montlouis-Sur-Loire ce jeudi 12 septembre à 21h dans le cadre de Jazz en Touraine.

Montlouis-sur-Loire, France

Cette ambassadrice de l’orgue Hammond enthousiasme un large public à travers le monde. Elle joue avec les plus grands, Ray Charles, George Benson, Count Basie, Ella Fitzgerald...

Rhoda Scott est née aux États-Unis dans le New Jersey. Fille d'un pasteur itinérant, elle a grandi dans l'ambiance des petites églises noires. C'est là, en accompagnant les gospels et les negro spirituals que, dès l'âge de huit ans, elle révèle une sensibilité musicale exceptionnelle à l'orgue. Elle entre à la Manhattan School of Music de New York où elle obtiendra un grand prix avec mention spéciale du jury. Elle se hasarde, pour la première fois, en France en juillet 1967. Dominant parfaitement l'orgue Hammond, le fameux B3 associé à une cabine Leslie, Rhoda Scott enregistre et se produit généralement avec le seul soutien d'un batteur, jouant elle-même les basses grâce au pédalier d'orgue. C'est pourquoi elle a pris l'habitude de se déchausser pour jouer.

A l'occasion du festival Jazz à Vienne, elle crée le Rhoda Scott Lady 4tet avec les musiciennes Sophie Alour, Airelle Besson - remplacée depuis par Lisa Cat-Berro - et Julie Saury. Une formule qui va perdurer et sera souvent présentée à Paris et en tournée.

Jazz en Touraine

Rhoda Scott : orgue Hammond Sophie Alour : saxophone ténor Lisa Cat-Berro : saxophone alto Julie Saury : batteri

Jeudi 12 septembre Espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire. Tarif de 25€ à 12€.