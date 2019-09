Montlouis-sur-Loire : Thomas Dutronc en concert les 14 et 15 septembre 2019.

Montlouis-sur-Loire, France

L'Espace Ligéria accueillera cette année encore toutes les facettes du jazz.

A ne rater sous aucun prétexte ! THOMAS DUTRONC Un chanteur musicien ou un musicien chanteur, meneur de troupe ou humble guitariste disciple du Dieu Django, rigolard ou sérieux, Thomas Dutronc est tout à la fois.

S’il ne peut ranger au placard sa silhouette d’Antoine Doinel des années 2000 qui lui donne cet éternelle allure juvénile et photogénique, Thomas s’est pour ce concert mis à nu, sans concession aucune. Peu d’artifice, ce n’est pas le genre de la maison, juste faire passer l’esprit d’une équipe simplement réunie autour de l’amour de la musique, loin des poses. La mode ? Seulement pour le look, et encore. ​

Thomas DUTRONC : guitare, voix Rocky GRESSET : guitare Jérôme CIOSI : guitare Maxime ZAMPIERI : batterie David CHIRON : contrebasse Pierre BLANCHARD : violon

Concert à l'ESPACE LIGERIA de MONTLOUIS - SUR - LOIRE Samedi 14 Septembre 2019 21h et dimanche 15 septembre à 18h.

Plein tarif : 35 € Tarif CE, groupes (plus de 10 personnes) : 30 € Tarif réduit (12-18 ans, étudiants - de 26 ans, demandeurs d'emploi) : 25 € Tarif enfant (- de 12 ans) : 15 €