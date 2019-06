Montlouis-sur-Loire : Thomas Dutronc, Lisa Simone et Rhoda Scott à l'affiche du 33ème Festival Jazz en Touraine

Montlouis-sur-Loire, France

La programmation du 33ème Festival "Jazz en Touraine" à Montlouis-sur-Loire et dans 16 communes d'Indre-et-Loire, du 12 au 22 septembre, a été dévoilée ce vendredi. Parmi les têtes d'affiche cette année, Thomas Dutronc, Lisa Simone, la fille de Nina Simone qui revient pour la deuxième fois en Touraine.

L'accent est mis sur une programmation très féminine, beaucoup plus que les autres années : Ellen Birath and the Shadow Cats, Sarah Mc Kenzie Quartet, Lura, Rhoda Scott Lady Quartet... Cette année aussi, le festival met en avant une grande mixité des styles et des genres allant du jazz manouche aux racines roumaines, jusqu'au musiques du Cap Vert.

Plein tarif : 35 euros.