Montpellier Capitale européenne de la culture 2028 ? l'examen des candidatures commence

C'est le début d'un long chemin. Les candidatures pour devenir capitale européenne de la culture en 2028 sont examinées à partir de ce lundi par un jury de spécialistes de la commission européenne.

Chaque année, deux villes sont désignées, dans deux États-membres de l'Union européenne, comme les centres de la culture continentale. En 2028, il y aura une ville tchèque et une ville française.

Neuf villes sont candidates pour la France : Montpellier-Sète, Amiens, Reims, Bastia, Clermont-Ferrand, Bourges, Nice, Rouen et Saint-Denis. Elles ont toutes envoyé un premier dossier pour présenter les contours de leur projet, puis elles vont passer un oral en février pour le détailler.

Plusieurs critères seront étudiés : l'organisation, l'implication des acteurs locaux, mais aussi la dimension européenne de chaque candidature. On connaîtra en mars prochain les villes sélectionnées pour la deuxième phase. Le jury peut en retenir autant qu'il veut parmi les neuf.

Montpellier déjà prête pour la suite

Si Montpellier-Sète est retenue à l'issue de ce premier test, elle devra cette fois fournir un dossier beaucoup plus conséquent. Il s'agira de présenter 15 grands projets culturels pour 2028. L'équipe héraultaise en a déjà prévu une cinquantaine : une académie du futur pour former les artistes de demain et un accueil d'artistes en résidence par exemple.

Ce dernier dossier sera étudié en décembre 2023, et la ville lauréate sera connue début 2024. Elle aura alors quatre ans pour se préparer.

Un vrai plus pour l'attractivité

Le temps d'une année en 2028, la ville élue deviendra un centre européen vers lequel les regards de la culture seront tournés. Cela permet d'accueillir des spectacles d'envergure et d'implanter de grands projets.

Marseille, dernière capitale européenne de la culture en France en 2013, avait lancé la biennale du cirque. "On est devenu le lieu où le cirque mondial fait son marché, c'était inespéré !", raconte Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture.

Les villes élues reçoivent aussi des subventions de l'Union européenne pour construire des salles ou des musées. À Lille, qui a été capitale européenne de la culture en 2004, des "maisons-folies" avaient été installées pour accueillir les spectacles. "Aujourd'hui, on y programme des expositions et des ateliers culturels pour les jeunes", explique Marie-Pierre Bresson, adjointe à la mairie en charge de la culture.

L'année 2004 a lancé une dynamique culturelle et économique qui se poursuit aujourd'hui. La ville organise une réédition tous les trois ans : "En 2022, on a eu 400 journalistes, les hôtels sont pleins, ça créé des emplois non-délocalisables !", détaille Marie-Pierre Bresson, adjointe à la culture à la mairie.

À Marseille aussi l'image a changé après 2013 : "Depuis, la presse new-yorkaise dit que Marseille est une ville à visiter !", sourit Jean-Marc Coppola.

Un destin qui a de quoi faire rêver Montpellier-Sète...