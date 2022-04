Montpellier capitale européenne de la culture 2028 : la candidature est officiellement lancée !

Un projet commun, même si Montpellier tient la tête d'affiche. Derrière la candidature de la ville au titre de capitale européenne de la culture 2028 se cache l'union de six territoires de l'Hérault. Montpellier méditerranée Métropole, bien-sûr, mais aussi les communautés d'agglomérations de Sète et d'Agde et les communautés de communes du Pays de Lunel, du Grand Pic-Saint-Loup et de la vallée de l'Hérault (autour de Gignac). "Un archipel de territoire", comme l'appelle Michaël Delafosse, maire de Montpellier.

Les élus partagent l'envie de relier quasiment la moitié du département autour de son patrimoine culturel. "Nos territoires sont peuplés d'artistes, explique Michaël Delafosse lors de la présentation de la candidature, ce jeudi 31 mars à l'Opéra Comédie. Robert Combas, Pierre Soulages, et tant d'autres !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Hospitalité, jeunesse, innovation"

Pour l'instant, pas de projet concret, mais les élus ont pu présenter les lignes directrices du programme. D'abord, l'hospitalité, "que nous adressons aux artistes, détaille Michaël Delafosse, en garantissant leur liberté de création et de programmation". Ensuite, "l'avenir, la jeunesse" et enfin "l'innovation", avec une mise en avant de "l'industrie culturelle créative et l'innovation technologique". Un projet et des valeurs incarnés par Adèle Charvet, mezzo-soprano montpelliéraine. "Ma vie m'a amené à voyager partout et à défendre, par mon métier de chanteuse lyrique, un répertoire européen." raconte l'artiste. L'ambassadrice de la candidature compte aussi porter "une dimension proche des étudiants, des enfants, de la transmission".

Le maire de Montpellier insiste aussi sur la topographie des villes européennes, qui favorise selon lui le rayonnement culturel. "Cherchez une place aux Etats-Unis. Ça n'existe pas, les villes s'étendent. L'espace public est un lieu de rassemblement", détaille-t-il, ajoutant que cette candidature sera celle "du grand air, du dehors".

Pour définir le projet précis qui sera présenté dans un premier dossier de candidature à la fin de l'année, le directeur du Théâtre la Vignette, scène conventionnée d'intérêt national de l'Université Paul Valéry, Nicolas Duborg, a été nommé directeur artistique. A lui d'assurer la prochaine étape du programme : créer un collectif d'artistes, professionnels de la culture, professionnels de l'éducation et citoyens pour définir ce qui fera de Montpellier une capitale européenne de la culture.

Le retour d'expérience de Sète

Ce dossier pourra aussi compter sur l'expérience de la ville de Sète, candidate l'année dernière au titre de capitale française de la culture. "Nous avions tout un tas de projet déjà construits, valorisés, prêts et dans les tiroirs, explique le maire de Sète, François Commeinhes. En arrivant un peu tard dans le calendrier, le fait d'avoir ces dossiers tous prêts était un plus à apporter à la ville de Montpellier". L'élu n'y voit pas une revanche sur la défaite de l'année dernière, plutôt une expérience à valoriser.

Une fois le premier dossier déposé, 4 villes finalistes seront sélectionnées par l'Union Européenne, puis un deuxième tour aura lieu en décembre 2023, à l'issue duquel nous saurons si Montpellier sera capitale européenne de la culture en 2028.