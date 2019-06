Montpellier prend des airs de Nouvelle-Orléans pour le festival des fanfares

Montpellier, France

Les sons des cuivres et des percussions ont résonné dans le centre-ville de Montpellier ce samedi, pour la 24ème édition du festival des fanfares. Les différents groupes ont varié les styles : jazz, blues, Nouvelle-Orléans, chanson française... Pour couronner le tout, après un début de week-end pluvieux, le soleil est apparu en début d'après-midi, alors que la traditionnelle présentation des fanfares s'apprêtait à commencer, sur la place Emile Combes, dans le quartier des Beaux-Arts.

18 fanfares du monde entier

18 fanfares se sont succédé sur les deux scènes disposées de part et d'autre de la place. Parmi elles, quatre formations montpelliéraines, dont la fanfare trentenaire Bakchich, mais aussi des groupes espagnols, une fanfare chilienne et une américaine, venue de Seattle. Une foule compacte est venue les écouter. Parmi eux, des habitués du festival mais aussi des novices, comme Elvita, de Saint-Jean-de-Védas : "J'en ai toujours entendu parler, je voulais voir, et enfin j'y suis arrivée cette année !", plaisante la jeune maman. Elle est venue avec son bébé de 11 mois pour lui faire découvrir la musique. "C'était pour lui montrer les fanfares, le bruit, apparemment il n'a pas peur et moi, ça me plaît !", ajoute-t-elle.

Les cuivres ont continué à jouer toute la soirée, jusqu'à 1h du matin.