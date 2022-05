Montpellier : une année record pour le FISE 2022

Tout va bien pour le FISE cette année 2022 à Montpellier si l'on enlève cette dernière nuit, de samedi à dimanche, où la piscine olympique a été envahie et du mobilier urbain détruit. Une 25e édition record et très attendue après deux dernières éditions digitales à cause de la crise sanitaire. Près de 620.000 personnes ont passé les portes du festival cette année. Le record de 610.000 participants est battu !

"C'est un plaisir extrême", pour Hervé André-Benoît, le fondateur du FISE. "On avait pas pris conscience que cet événement nous donnait la motivation et l'énergie de bosser toute l'année. On avait moins de sens dans notre travail depuis l'annulation des deux dernières éditions ici sur les rives du Lez", dit-il encore. Même sentiment du côté d'Alex Jumelin, professionnel du BMX, une sorte de vélo urbain. "On a eu un pansement avec le e-FISE ces deux dernières années mais heureusement que l'on est de retour ici avec les sourire, le public et les compétitions", se réjouit-il.

"Quand tu voyais cette marée humaine, tu reprenais foi en ce qui te fait te lever le matin" — Alex Jumelin, rider de BMX et fondateur de la FISE Academy

Le FISE, "un événement populaire et familial"' pour Alex Jumelin, rider de BMX présent depuis 1997 ici à Montpellier Copier

Une édition 2022 record

"Chaque jour de festival depuis mardi, on est un peu au dessus de nos records et _on devrait passer facilement la barre des 620.000 participants_", se félicite Hervé André-Benoît. "Une grande fierté de voir ce public venu en masse et aussi un record chez les riders puisque jamais nous en avons autant. Je crois qu'ils sont plus de 2.100 cette année. Un bon retour du FISE après cette longue période Covid", termine-t-il.

Le retour du FISE sur les rives du Lez en 2022, "un plaisir extrême" pour Hervé André-Benoît, son fondateur Copier