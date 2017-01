Montrésor va-t-il perdre son label de "Plus beau village de France" ?

La question est posée, alors qu'une inspection de l'Association des plus beaux villages de France doit avoir lieu cette année, entre avril et juillet. Lors de la précédente, il y a 6 ans, des réserves avaient été émises.

Dans ce contexte, il y a donc aujourd'hui un risque que ce village du sud Touraine, tout petit village de 340 habitants situé au bord de l'Indrois, perde ce prestigieux label qui contribue sans doute à ce que 50.000 visiteurs s'y arrêtent chaque année. Un village qui a été élu 2ème village préféré des français en 2015, lors de la diffusion de l'émission de Stéphane Bern sur France 2.

C'est comme une marque. Si les gens n'ont plus la marque, ils viendront peut être moins - Franck Gallais, le patron du tabac presse

Les habitants redoutent la perte éventuelle de ce label, mais comprennent les mises en garde de l'association Des Plus Beaux Villages. "C'est surtout les façades. Les volants roulants. C'était pas comme ça à l'origine. Et ça choque un peu" dit Emma, une habitante. Des volets en PVC, mais aussi des façades en crépi, autant de détails qui irritent le délégué général de l'association Pascal Bernard, c'est lui qui était déjà venu en 2011, et qui va revenir à Montrésor cette année.

C'est l'accumulation de petits défauts, qui font qu'au final quand on ressort, soit on a une impression positive ou négative - Pascal Bernard, délégué de l'association

Et des défauts il y en a selon lui. Comme cette route étroite qui traverse le village, qui voit passer beaucoup de voitures, et qui ne laisse donc plus beaucoup de place aux piétons. Le maire de Montrésor, Christophe Unrug, assure qu'une étude est en cours pour voir quelles améliorations apporter. Christophe Unrug est très confiant. Il trouve que les remarques de l'Association des plus beaux villages de France sont légitimes, mais il assure que plusieurs projets d'amélioration sont à l'étude.

200.000 visiteurs par an dans plusieurs années ?

Les conclusions de cette étude doivent être rendus d'ici avril. Le maire identifiera ensuite les priorités, comme de redonner de la place aux piétons sur la route qui traverse le village. Après ça il tentera de trouver les financements auprès du département, de la région ou encore de l'Europe. Sa commune accueille 50.000 visiteurs par an. Il croit pouvoir en accueillir 200.000 dans quelques années, c'est ce qui se passe globalement dans les autres "Plus beaux villages de France".