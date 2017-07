Montreuil : des bénévoles en famille remontent sur scène pour "Les Misérables"

Les 500 bénévoles du spectacle "Les Misérables" à Montreuil ont repris du service ce vendredi. Malgré la pluie les spectateurs étaient au rendez-vous dans la Citadelle. La 22e édition du son et lumière est devenue une tradition dans le Pas-de-Calais. Certains sont devenus acteurs... en famille !

C'est parti : les bénévoles ont remis leurs costumes d'époque ce week-end pour le spectacle des Misérables à Montreuil ! Ils seront de nouveau sur scène pour encore cinq représentations, pour faire revivre l’œuvre de Victor Hugo, avec ses héros, Jean Valjean, Fautine ou Cosette. En tout, 10.000 spectateurs sont attendus jusqu'au 7 août.

Une grande famille qui se retrouve

Une grande famille, dans laquelle ont retrouve déjà des liens de parentés : Manon, Marie et Andrew font partie du spectacle. Manon, la fille, a démarré il y a quatre ans : "J'ai toujours aimé le théâtre, et ici tout le monde est très amical, on s'entraide. C'est une grande famille" dit-elle.

La famille en costume d'époque ! © Radio France - Pauline Pennanec'h

Elle a emmené la maman Marie dans l'aventure, qui a souhaité s'investir dans la vie locale : "On chahute beaucoup dans l'arrière salle, mais lorsqu'on est devant les spectateurs, on redevient sérieux ! On veut que le spectacle soit à la hauteur des espérances de Dominique, le metteur en scène" explique-t-elle.

Andrew, le beau-père, joue trois rôles chaque soir. Il a son lot de costumes ! L'an dernier, il a découvert l'histoire de Jean Valjean, un peu déroutant pour notre Anglais : "Je change de costume toute la soirée, six fois en tout ! Ça passe très vite et ça me plaît !" sourit-il.

500 bénévoles pour 2 h 30 de spectacle

Le spectacle, présenté au cœur de la Citadelle et de ses remparts, raconte Les Misérables, le roman de Victor Hugo, dont toute une partie se déroule à Montreuil, où l'auteur est passé le 4 septembre 1837.

Réservations possibles sur le site internet du spectacle. Dates exactes des représentations : 31 juillet et 4, 5, 6 et 7 août prochains.