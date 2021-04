Montreuil-sur-Mer : le spectacle "Les Misérables" annulé

" Il existe encore trop d'incertitudes et surtout les conditions ne permettront pas d'accueillir bénévoles et public dans un cadre propice au spectacle. L'édition 2021 du son et lumière « Les Misérables à Montreuil-sur-Mer » est donc reportée." C'est en ces termes que les organisateurs du son et lumière de Montreuil-sur-Mer, qui fait revivre l'oeuvre de Victor Hugo et qui est devenu une institution dans la région, ont annoncé ce lundi le report des huit représentations qui auraient dû avoir lieu du 30 juillet au 9 août 2021. Le contexte sanitaire contraint les organisteurs à annuler pour la deuxième année consécutive.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Compte-tenu de l'ampleur du rendez-vous, on voit mal comment il aurait été possible de maintenir l'événement alors que l'on aurait dû célébrer cette année les 25 ans de la création du spectacle. Le son et lumière attire chaque année en moyenne quelques 10.000 spectateurs au fil de ses huit représentations. Et ce sont aussi pas moins de 500 bénévoles qui sont mobilisés pour faire vivre le spectacle.

Mais les organisateurs annoncent, comme ils l'avaient déjà fait en 2020, une série d'événements pour compenser en quelque sorte l'annulation du spectacle. Ils promettent ainsi d'autres rendez-vous: "des isites-spectacles, déambulations, exposition, dîner-spectacle, pièce de théâtre, et de nombreuses autres surprises", entre le mois de juillet 2021 et février 2022.