Montreuillois : des surcoûts pour finir les travaux de sauvegarde de la Chartreuse de Neuville

La Chartreuse de Neuville n’est pas encore complètement sauvée. Si environ les deux-tiers des toitures, des maçonneries et de menuiseries ont pu être rénovées, il reste encore tout une aile, qui s’est considérablement dégradée et qui alourdit la facture de 300.000 euros.

70% des travaux de "clos et couvert" de l'ancienne chartreuse de Neuville-sous-Montreuil sont terminés. Mais l'aile sud est plus dégradée que prévue, du fait du gel et dégel de février dernier.

Situé près de Montreuil, le vaste bâtiment de la Chartreuse de Neuville fait l’objet d’un grand chantier de rénovation depuis 2017. C’est d’ailleurs le plus important de la région en terme de monuments historiques.

L'aile sud de la Chartreuse de Neuville est plus dégradée que prévu. Pour pouvoir la rénover et sauver, enfin, ce monument historique, il faudra 300.000 euros de plus. © Radio France - Matthieu Darriet

Mais, alors que les travaux ont bien avancé en 2021 et que les deux-tiers de l'édifice sont aujourd'hui sauvés, il reste encore à terminer l'aile sud de la cour d'honneur, qui s’est considérablement dégradée ces derniers mois. Ce qui entraîne un surcoût de 300.000 euros pour boucler le clos et le couvert.

L'aile sud a beaucoup souffert

Le gel et le dégel de février dernier ont fait de gros dégâts sur les pierres qui ont éclaté et qui sont tombées. Il va falloir beaucoup plus que les millier de pierres de taille changées sur l’aile nord, pour finir le chantier !

Avant que les maçons, charpentiers et couvreurs interviennent, le clocher de l'horloge menaçait de s'effondrer. © Radio France - Matthieu Darriet

Et la mérule, ce champion vorace, a continué son grignotage, comme par exemple sur le clocher de l’horloge, raconte Myriam Karaman, chargée de mission à la Chartreuse de Neuville : "entre le moment où l'état sanitaire de cette partie a été réalisé et le début des travaux, le temps et les intempéries ont fait leur oeuvre. Le clocher s'est extrêmement dégradé. Ce qui entraîne des surcoûts."

On avait l'impression que le clocher ne tenait plus que sur trois jambes.

"Il était devenu urgent de faire les travaux, car ça menaçait de s'effondrer. Mêmes les équipes qui sont intervenues n'étaient pas forcement rassurées de travailler à cet endroit-là. "

"Clos et couvert" terminé en 2022

L’objectif est de terminer ces travaux de protection de la Chartreuse de Neuville d’ici la fin de 2022. Ensuite, pourra commencer le chantier d’aménagement intérieur, avec des lieux de conférences, et une résidence hôtelière dans les anciens ermitages des moines Chartreux, qui ont déjà retrouvé des toitures et des murs sains.

Le cloître et les anciens ermitages des moines sont déjà sauvés à la Chartreuse de Neuville. Ils sont hors d'air et hors d'eau. © Radio France - Matthieu Darriet

Ce chantier sur 18.000 mètres carrés de bâti et 4 ha de toiture représente un investissement de 40 millions d’euros.