Monts : Imany à la prochaine édition de Terres du son

Terres du son a dévoilé les 6 premiers noms de la 13 ème édition du festival qui se déroulera les 7, 8 et 9 juillet. On retrouvera notamment Birdy Nam Nam et surtout Imany qui était déjà venue en 2012 présenter son premier album.

Festival incontournable de l'été en Région Centre, Terres du Son vient de dévoiler les premiers noms de sa 13ème édition qui se déroulera les 7,8 et 9 juillet 2017 au domaine de Candé.

Il y aura le trio électro de Birdy Nam Nam, Petit Biscuit, autre prodige de l'électro (17 ans seulement). On trouvera aussi Naive New Beaters, Protoje, Un Air Deux Familles, et surtout Imany. Prêtresse de la soul, Imany était venue en 2012 présenter son premier album. Elle revient pour cette 13 ème édition du Festival Terres du Son avec un nouvel opus fait d'amour, de rupture mais aussi de colère contre le monde tel qu'il devient.

Prix du pass 3 jours : 65€ au lieu de 72€ (hors frais de loc).