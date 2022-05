Monument préféré des Français : "Ce serait une grande fierté" d'être sélectionné pour le château des Milandes

"C'est une grande fierté", assure Angélique de Saint-Exupéry, la propriétaire des Milandes. Le château de Joséphine Baker, à Castelnaud-la-Chapelle en Périgord noir, a été sélectionné parmi trois monuments de la Nouvelle-Aquitaine pour participer au "Monument préféré des Français", l'émission de télévision présentée par Stéphane Bern sur France 3, en partenariat avec France Bleu. Les votes pour les départager ont ouvert lundi 9 mai, le vote se déroule sur internet jusqu'au 27 mai.

En tout 42 monuments sont en compétition dans les 14 régions de France, l'émission départagera cette année les finalistes de chacune des régions : "J'ai regardé, il y a des sites emblématiques comme le château d'Azay-le-Rideau, Vaux le Vicomte, et un voisin pas très loin, le Gouffre de Padirac que tout le monde connaît ici", assure la propriétaire, invitée du 6-9 de France Bleu Périgord ce mardi. Le château des Milandes avait déjà été sélectionné parmi les candidats en 2021. A l'époque, il avait terminé derrière les Tours de La Rochelle. Au final, c'est la Place Stanislas à Nancy qui avait remporté l'édition.

Un engouement "assez exceptionnel" depuis le Panthéon

Cette année, Angélique de Saint-Exupéry croit en sa chance : "Il y a un engouement assez exceptionnel pour Joséphine Baker, depuis l'annonce de la panthéonisation", qui a eu lieu à Paris au mois de novembre 2021. "Ca a été un vent de folie, pour reprendre le terme d'une des revues de Joséphine aux Folies Bergères, c'est certain que nous avons eu beaucoup plus de monde, parfois 100% de visiteurs en plus, et en ce début de saison c'est assez exceptionnel". Les visiteurs sont des touristes, mais aussi "des locaux qui sont heureux de voir leur Périgord mis en valeur".

Face aux Milandes, les deux autres candidats de Nouvelle-Aquitaine sont l'église monolithe de Saint-Emilion, et le pont transbordeur de Rochefort. "Ma mère était de Saint-Emilion, donc ça va être difficile pour elle de voter !", sourit Angélique de Saint-Exupéry, qui assure qu'en Périgord, "tous les amis sont prévenus, je pense que tous les Périgourdins vont voter pour les Milandes". Pour voter, il suffit de deux clics sur le site de France Télévisions, à la rubrique "Monument préféré des Français" en choisissant sa région, puis le château des Milandes. "Et on peut voter autant de fois qu'on veut", souffle la propriétaire du château.