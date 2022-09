Monument préféré des Français : l'émission "donne une visibilité nationale", selon le maire de Sainte-Suzanne

Le musée Robert Tatin à Cossé le Vivien est en lice pour être élu monument préféré des Français en 2022. Face au site mayennais, treize autres candidats sont en finale. Les résultats seront annoncés ce mercredi 14 septembre dans l'émission de Stéphane Bern. Quel que soit le classement, l'émission aura des retombées positives pour le musée Robert Tatin. La ville de Sainte-Suzanne-et-Chammes en sait quelque chose : elle a terminé 3ème en 2013 de Village préféré des Français, une autre émission de Stéphane Bern.

"Les gens vous suivent à la télé d'un seul coup"

Pour Michel Galvane, le maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes, il n'y a pas de doute : le village a gagné en visibilité grâce à l'émission de Stéphane Bern. "Ça vous identifie au niveau national, les gens vous suivent à la télé d'un coup", décrit-il. Michel Galvane reconnaît que l'effet est très présent juste après l'émission puis "s'estompe" progressivement. "Puisqu'on garde la plaque, quand les gens passent, ils disent : ah oui, il a été Village préféré des Français. C'est un effet de notoriété", se réjouit le maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Michel Galvane, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Le village de Sainte-Suzanne-et-Chammes bénéficie également de nombreux labels, qui permettent une visibilité sur le long terme. Depuis 2008, il est par exemple labellisé Plus beaux villages de France : 168 villages ont ce label en France et seulement trois en Pays-de-la-Loire. "Le Village préféré des Français, c'est un moment court, intense. Les plus beaux villages de France, c'est quelque chose de fond, c'est-à-dire que c'est un réseau avec un cahier des charges d'accueil du public ou encore de restauration patrimoniale", explique Michel Galvane. Pour le maire, la notoriété du village médiéval s'appuie à la fois sur l'émission et sur le label, décerné par une association au niveau national. "Quand vous créez de la notoriété au travers d'une émission, il faut ensuite quand les gens se déplacent que l'expérience de visite soit à la hauteur de ce qu'a annoncé l'émission. Donc ces labels nous permettent de faire un travail de fond", insiste Michel Galvane.

Sainte-Suzanne et Chammes possède également les labels de Petite cité de caractère, de Station verte, ou Village fleuri avec trois fleurs.