Monument préféré des Français : la gare de Metz en lice pour représenter le Grand-Est

Déjà plusieurs fois couronnée "plus belle gare de France" , la gare de Metz décrochera-t-elle le titre de monument préféré des Français ?

ⓘ Publicité

À écouter La gare de Metz laisse sa chance aux autres au concours de la plus belle gare de France

La gare figure dans la sélection des sites appelés à représenter le Grand-est dans l'émission animée par Stéphane Bern sur France 3. Elle est en concurrence avec le Château-fort de Sedan et le Mont-Saint-Odile en Alsace.

Si la gare de Metz passe cette étape de pré-sélection, elle concourra parmi les 14 monuments qui représenteront 14 régions de France présentés et soumis aux votes du public pour le titre de monument préféré des Français 2023.

Edifice majestueux

Construite entre 1904 et 1908 sous le règne de Guillaume II lorsque la Moselle était annexée à l'Empire allemand, la gare de Metz fascine les voyageurs à leur arrivée par son architecture de style néo-roman rhénan. L'empereur voulait un édifice majestueux, élément de propagande et symbole de cette période historique et des grands travaux menés par les Allemands à Metz durant cette période.

Le vote est ouvert jusqu'au 26 mai sur le site de l'émission . En 2022, la gare transatlantique de Cherbourg avait remporté le titre.