Monument préféré des Français : La gare transatlantique de Cherbourg en lice pour représenter la Normandie

Et si le futur monument préféré des Français était manchois? On a le droit de rêver! D'autant que la gare transatlantique de Cherbourg et le sous-marin "Le Redoutable" ont les atouts pour remporter le concours télévisé animé par Stéphane Bern. Mais avant de participer à la finale nationale, le bâtiment cherbourgeois doit se qualifier en remportant le vote des Normands qui doivent départager trois sites retenus : le Palais des Bénédictines (Fécamp), le château de Carrouges et donc la gare transatlantique et son sous-marin. On ne va pas vous mentir : nous, on a déjà fait notre choix, et voici pourquoi.

Un Chef-d'oeuvre de l'architecture du voyage

On ne peut pas manquer la gare transatlantique, bâtiment long comme deux terrains de football. Il est tout simplement le plus grand monument français de style "Art déco" des années 30. On le doit à l'architecte cherbourgeois René Levavasseur qui en imagine les plans. Construite en béton et en briques claires, et largement éclairée par le soleil à travers de grandes verrières, elle fut décorée par le parisien Marc Simon. A l'intérieur de l'immense halle, subsiste encore la trace des rails sur lesquels venaient stationner les trains en provenance de Paris pour décharger les passagers qui empruntaient alors l'imposant escalier central menant à la salle des pas perdus, à celle des bagages et aux galeries extérieures donnant sur le quai des transatlantiques.

Mutilée durant la guerre, mais reconstruite dans le respect de l'oeuvre d'origine

Le bâtiment d'origine était surmonté d'un campanile de 70 mètres de hauteur détruit comme les deux-tiers du bâtiment par les dynamitages allemands lors de la libération de Cherbourg en juin 1944. La reconstruction fut entamée 4 ans plus tard en respectant l'esprit des années 30, mais 4 tours remplacèrent le campanile. Presque 100 ans après sa construction initiale, le lieu nous replonge toujours dans les années 30, avec les boiseries des boutiques et des bureaux des célèbres compagnies de transport, mais aussi le somptueux comptoir en bois où les voyageurs déposaient leurs bagages. Et puis la gare transatlantique de Cherbourg, ce sont aussi des histoires de passagers célèbres, embarquant notamment sur les paquebots de la Cunard.

Classée aux monuments historiques

Si dans les années 70 et 80, le bâtiment est menacé de destruction pour gagner de la place pour le transit des marchandises sur le port, le classement à l'inventaire des monuments historiques en 1989 garantit finalement l'avenir du monument. Un bel avenir puisque depuis 20 ans, il abrite la Cité de la Mer, et sa grande halle a impressionné plus de 4 millions et demi de visiteurs, en faisant la locomotive touristique de Cherbourg-en-Cotentin.

Le vote débute à 10 heures ce lundi 9 mai via le site de France TV ftvetvous.fr/monumentprefere. Chaque internaute peut voter autant de fois qu'il le souhaite d'ici le 27 mai.